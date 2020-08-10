На бесплатных трассах могут поднять скоростной лимит

Скоростной лимит в России могут повысить не только на платных дорогах «Автодора», но и на бесплатных трассах высокой технической категории, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минтранса Евгения Дитриха. Возможно, речь идет о повышении ограничения до 150 км/ч.
Дитрих сообщил, что в российских регионах имеются «прекрасные дороги, на которых скорость может быть увеличена». Однако лимит зависит от технической категории участка. В первую очередь разрешенную скорость могут повысить на участках категорий 1А, 1В и 2А.
«Эти дороги по показателям ширины полосы, уклонов, градусов поворотов, то есть по техническим параметрам, полностью подходят для того, чтобы по ним быстро и безопасно двигаться. Как правило, при их проектировании используются нормы, допускающие движение с высокими скоростями», — сказал Дитрих.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что на некоторых участках скоростных дорог М-4, М-11 и ЦКАД лимит может быть повышен со 130 до 150 км/ч.