На бесплатных трассах могут поднять скоростной лимит

«Эти дороги по показателям ширины полосы, уклонов, градусов поворотов, то есть по техническим параметрам, полностью подходят для того, чтобы по ним быстро и безопасно двигаться. Как правило, при их проектировании используются нормы, допускающие движение с высокими скоростями», — сказал Дитрих.