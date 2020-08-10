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На бесплатных трассах России могут поднять скоростной лимит 

Авторамблер 1 час назад
На бесплатных трассах могут поднять скоростной лимит
Фото: РИА "Новости" / Михаил Воскресенский
Скоростной лимит в России могут повысить не только на платных дорогах «Автодора», но и на бесплатных трассах высокой технической категории, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минтранса Евгения Дитриха. Возможно, речь идет о повышении ограничения до 150 км/ч.
Дитрих сообщил, что в российских регионах имеются «прекрасные дороги, на которых скорость может быть увеличена». Однако лимит зависит от технической категории участка. В первую очередь разрешенную скорость могут повысить на участках категорий 1А, 1В и 2А.

«Эти дороги по показателям ширины полосы, уклонов, градусов поворотов, то есть по техническим параметрам, полностью подходят для того, чтобы по ним быстро и безопасно двигаться. Как правило, при их проектировании используются нормы, допускающие движение с высокими скоростями», — сказал Дитрих.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что на некоторых участках скоростных дорог М-4, М-11 и ЦКАД лимит может быть повышен со 130 до 150 км/ч.
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Автоновости , Марат Хуснуллин , Евгений Дитрих , Автодор , Минтранс РФ , ИТАР-ТАСС
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