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Новая Skoda Octavia появится в России осенью 

Wroom.ru 2 часа назад
Новая Skoda Octavia появится в России осенью
Фото: Wroom.ru
Новое поколение модели Skoda Octavia для российского рынка представят 16 сентября. Как уточняет "Авторевю", предварительно, новый лифтбек будет доступен с прежним бензиновым мотором 1.6 (110 л. с.) в сочетании с "механикой" или шестиступенчатым "автоматом".
Также в строю останется и турбомотор 1.4, развивающий 150 л. с., но теперь данный агрегат будет сочетаться с восьмиступенчатой автоматической коробкой вместо "робота". Возможно, что моторную гамму пополнит и двигатель объемом 2,0 литра мощностью 180 или 190 сил.
Старт производства машин нового поколения на заводе в Нижнем Новгороде запланирован на октябрь, а в дилерские центры автомобили поступят ближе к концу осени. Ранее мы рассказывали о всех особенностях "Октавии" нового поколения.
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Автоновости , Skoda Octavia , Skoda , Авторевю
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