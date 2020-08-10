Новая Skoda Octavia появится в России осенью 

Новое поколение модели Skoda Octavia для российского рынка представят 16 сентября. Как уточняет "Авторевю", предварительно, новый лифтбек будет доступен с прежним бензиновым мотором 1.6 (110 л. с.) в сочетании с "механикой" или шестиступенчатым "автоматом".

Также в строю останется и турбомотор 1.4, развивающий 150 л. с., но теперь данный агрегат будет сочетаться с восьмиступенчатой автоматической коробкой вместо "робота". Возможно, что моторную гамму пополнит и двигатель объемом 2,0 литра мощностью 180 или 190 сил.

Старт производства машин нового поколения на заводе в Нижнем Новгороде запланирован на октябрь, а в дилерские центры автомобили поступят ближе к концу осени. Ранее мы рассказывали о всех особенностях "Октавии" нового поколения.