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Россия снизила импорт легковых автомобилей в I полугодии в 1,5 раза 

Rambler News Service и ещё 3 30 минут назад
В России снизился импорт легковых автомобилей
Фото: РИА Новости
Импорт легковых автомобилей в Россию в январе-июне 2020 года снизился в 1,5 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 94,1 тыс. штук, следует из данных ФТС. В денежном выражении объем импорта легковых автомобилей за тот же период сократился в 1,8 раза — до $2,178 млрд
Экспортные поставки легковых автомобилей из России в январе-июне снизились в 1,8 раза — до 30,6 тыс. штук. В денежном выражении экспорт снизился в 1,7 раза — до $461 млн Импорт грузовых автомобилей за шесть месяцев упал на 39,1% — до 8,4 тыс. штук (на сумму $468,5 млн), экспорт — на 8,1%, до 5,7 тыс. штук (на сумму $147,8 млн).
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