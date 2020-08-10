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Porsche в Украине отзывает Panamera и Cayenne 

Auto.Today 1 час назад
Porsche отзывает две модели на Украине
Фото: Reuters
Предвидя вероятность естественного износа отдельных деталей, немецкий автопроизводитель активизирует в Украине кампанию по бесплатной модернизации для моделей Cayenne и Panamera.
Кампания распространяется на 1 360 автомобилей в Украине. Это авто Panamera — произведенные с 20 августа 2010 года по 13 сентября 2016 года, и Cayenne — произведенные с 23 июля 2002 года по 5 февраля 2010 года. Чтобы повысить срок эксплуатации двух моделей, Porsche в Украине объяснил причины бесплатной замены детали. Пластмассовая втулка для тросовой тяги селектора коробки передач со временем может изнашиваться.
Из-за чрезмерного давления на рычаг выбора режима во время переключения — даже выйти из строя. Игнорируя возможность бесплатной замены втулки, владелец в дальнейшем может использовать авто, помня о риске. Втулка находится на автоматической трансмиссии. Переключение трансмиссии с избыточным давлением негативно влияет на соединение между рычагом и коробкой передач.
Если такой случай произойдет в положении P, а стояночный тормоз не активирован — средство может сдвинуться с места. Нужно помнить об использовании этого тормоза, чтобы авто не откатывалось назад, и лучшим вариантом станет проверка транспортного средства на сервисе и замена втулки.
Porsche советует всем владельцам Cayenne и Panamera, независимо от срока износа втулки, — посетить официальный сервис и бесплатно заменить запчасть. Это — непосредственная безопасность автомобиля и его владельца, и именно она на первом месте среди ценностей бренда. Замену быстро и бесплатно проведут в любом официальном дилерском центре Porsche в 5 городах Украины. Заботясь о собственной безопасности, не стоит ждать очередного технического осмотра — стоит сразу обратиться к Порше центру в Украине. По состоянию на начало августа в Украине прошли модернизацию уже 279 автомобилей.
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Автоновости , Porsche
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