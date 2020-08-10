Россияне лишились единственного седана Geely 

Единственный седан, входивший в модельный ряд китайской марки Geely в России, больше недоступен. Emgrand 7 пропал с официального сайта компании, а у дилеров остались единичные экземпляры модели, сообщают «Китайские автомобили».

То, что седан ушел с российского рынка, подтвердили и официальные представители Geely. По информации дилеров, завод «БелДжи» в Белоруссии, где собираются автомобили китайского бренда, снял модель с производства.

«Да, всё. Продали последний седан недавно», — цитируют «Китайские автомобили» представителя компании.

На сайте российского представительства Geely остались только кроссоверы: Atlas, Emgrand X7 и Coolray, дебютировавший ранее в этом году. Известно, что мощности «БелДжи» позволяют собирать по полному циклу только три автомобиля. Вероятно, Coolray, сборку которого наладят до конца года, займет на конвейерах место ушедшего Emgrand 7.

Geely Emgrand 7 вышел на российский рынок летом 2012 года. Тогда седан был известен под индексом EC7 и выпускался на предприятии Derways в Черкесске. В 2016 году модель переименовали, а сборку перенесли на мощности «БелДжи». Россиянам Emgrand 7 предлагали с двумя «атмосферниками» на выбор — 1,5-литровым и 1,8-литровым мощностью 103 и 133 лошадиных силы соответственно. Трансмиссии — «механика» или вариатор. Стоимость автомобиля варьировалась с 780 990 тысячи до 944 990 тысячи рублей.

Седан белорусской сборки не пользовался большой популярностью на отечественном рынке: почти за четыре года дилерам Geely удалось реализовать только 2 107 экземпляров модели. Седан значительно уступает кроссоверу Atlas, который в прошлом году стал самым популярным китайским автомобилем в России — за год на нем остановили выбор 6 518 россиян.