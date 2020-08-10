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Вечером в понедельник пробки в Москве могут достигнуть 7 баллов 

РИАМО 2 часа назад
Пробки в Москве могут достигнуть 7 баллов
Фото: РИАМО
Вечером в понедельник пробки на столичных дорогах могут достигнуть семи баллов, основные трудности возможны на больших магистралях, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Сейчас на дорогах 4 балла. Хорошего вечера», — говорится в сообщении.

Из-за проведения дорожных работ особенно сильные затруднения дорожного движения ожидаются на внешней стороне Третьего транспортного кольца, в Шереметьевском тоннеле, на Киевском путепроводе в обе стороны движения по ТТК, Волоколамском шоссе, 68-м километре МКАД, проспекте Мира, Большом Каменном мосту, 8-м километре МКАД при движении в обе стороны и Кутузовском проспекте.
Особенно загруженными будут Волгоградский проспект, Щелковское шоссе, проспект Мира, Ленинградское шоссе от станции метро «Сокол» до МКАД, Волоколамское шоссе, Рязанский проспект, Садовое кольцо и Кутузовский проспект.
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