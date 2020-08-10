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Fiat вывел на тесты кросс-версию Tipo 

Car.ru 1 час назад
Fiat вывел на тесты кросс-версию Tipo
Фото: Reuters
Производители автомобильного концерна Fiat вывели на тестовые испытания кросс-версию модели Tipo.
Автомобиль был замечен журналистами во время проведения первых испытаний. Рассмотреть экстерьер машины довольно сложно, учитывая плотный камуфляж. Но так или иначе, можно сказать о том, что модель получила новые обвесы, иную решетку радиатора и модернизированный задний бампер. Кроме того, дорожный просвет также несколько увеличен.
Кроме стандартных 1,0— и 1,3-литровых бензиновых двигателей, новинка будет оснащена гибридным 1,6-литровым силовым агрегатом. В паре с ними будет работать механическая или автоматизированная коробка передач. Привод исключительно передний.
Разработчики не сомневаются в том, что кросс-версия модели будет востребована на мировом рынке, учитывая улучшенные технические данные и высокие показатели безопасности. Стоимость автомобиля отличается в зависимости от комплектации и будет озвучена только после начала серийного производства и массовой реализации.
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Автоновости , Fiat
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