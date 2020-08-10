Представлен самый низкий Suzuki Jimny 

Тюнеры представили самую низкую версию автомобиля Suzuki Jimny. Специалисты Les83Machines провел существенную доработку японского транспортного средства. Правда рад был бы ей далеко не каждый автолюбитель, ведь теперь это самое низкое авто.

Днище транспортного средства после работы Les83Machines царапает землю, а колеса вывернуты в разные стороны, так как в арки они не помещаются. Для этого энтузиасту пришлось использовать достаточно длинные рычаги. Крыша же с капотом теперь окрашена в черный цвет, что очень сильно контрастирует с ярко-зелеными оттенками основного цвета.

Автор доработок почему-то решил назвать свой автомобиль рэт-родом, хотя специалисты заявляют, что это понятие никак к данному Suzuki Jimny не относится.

Под «рэт-родом» подразумевается автомобиль, который намеренно состаривается, но имеет достаточно производительный силовой агрегат. Suzuki Jimny же слишком «молод» и мотор у него далеко не самый мощный.