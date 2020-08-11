В России появился новый штраф для водителей

Отсутствие диагностической карты у водителя теперь наказывается штрафом в размере двух тысяч рублей. В силу этот закон вступил с 1 августа 2020 года. При этом с собой носить документ не нужно, все сведения находятся в электронной базе.

Также в ГИБДД уточнили, что водители могут получать штраф хоть каждый день. Если автолюбителя оштрафовали, условно, 11 августа, то представитель органов внутренних дел сможет наложить аналогичные административные санкции уже 12 августа. И штраф снова составит 2 тысячи рублей.

До 1 августа новый закон действовал только в отношении водителей грузовых автомобилей, такси и автобусов. Но штраф не превышал отметки в 800 рублей.

Уже в конце августа 2020 года водителей ожидает еще одно изменение, косвенно связанное с диагностическими картами — изменение тарифов ОСАГО. Максимальный тариф станет больше на 10%, а минимальный снизится на 10%. Остальные цены будут актуализироваться для каждого водителя отдельно.