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1 августа 2020 года в РФ появился новый штраф 

Car.ru 3 часа назад
В России появился новый штраф для водителей
Фото: Car.ru
Отсутствие диагностической карты у водителя теперь наказывается штрафом в размере двух тысяч рублей. В силу этот закон вступил с 1 августа 2020 года. При этом с собой носить документ не нужно, все сведения находятся в электронной базе.
Также в ГИБДД уточнили, что водители могут получать штраф хоть каждый день. Если автолюбителя оштрафовали, условно, 11 августа, то представитель органов внутренних дел сможет наложить аналогичные административные санкции уже 12 августа. И штраф снова составит 2 тысячи рублей.
До 1 августа новый закон действовал только в отношении водителей грузовых автомобилей, такси и автобусов. Но штраф не превышал отметки в 800 рублей.
Уже в конце августа 2020 года водителей ожидает еще одно изменение, косвенно связанное с диагностическими картами — изменение тарифов ОСАГО. Максимальный тариф станет больше на 10%, а минимальный снизится на 10%. Остальные цены будут актуализироваться для каждого водителя отдельно.
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Автоновости , ГИБДД , МВД
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