В России выросли цены на весь модельный ряд Nissan

Российские дилеры японского автомобильного концерна Nissan пересмотрели цены на весь модельный ряд, представленный на российском рынке.

В среднем цены увеличились на 19 000 78 000 рублей в зависимости от модели, комплектации и дополнительного оснащения.

По словам дилеров, поднятие цены было необходимостью, учитывая ситуацию на мировом рынке, а также снизившийся потребительский спрос. Конечно, рост цен может стать причиной спада продаж, но выбора у дилеров не оставалось.

Кроме того, новинки 2020 года выпуска имеют большое количество изменений и доработок, которые также требовали затрат, а, соответственно, рост цен был неизбежен.

В процентном соотношении цены увеличились на 1,3%-4,4%. За первые полгода на российском рынке продано 31 060 машин бренда, что на 12% меньше аналогичного периода прошлого года.

Напомним, ранее стало известно о том, что производители японского бренда вывели на тесты новую модель Note, которая будет представлена сразу после их успешного завершения.