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Российские дилеры Nissan подняли цены на весь модельный ряд 

Car.ru 3 часа назад
В России выросли цены на весь модельный ряд Nissan
Фото: Car.ru
Российские дилеры японского автомобильного концерна Nissan пересмотрели цены на весь модельный ряд, представленный на российском рынке.
В среднем цены увеличились на 19 000 78 000 рублей в зависимости от модели, комплектации и дополнительного оснащения.
По словам дилеров, поднятие цены было необходимостью, учитывая ситуацию на мировом рынке, а также снизившийся потребительский спрос. Конечно, рост цен может стать причиной спада продаж, но выбора у дилеров не оставалось.
Кроме того, новинки 2020 года выпуска имеют большое количество изменений и доработок, которые также требовали затрат, а, соответственно, рост цен был неизбежен.
В процентном соотношении цены увеличились на 1,3%-4,4%. За первые полгода на российском рынке продано 31 060 машин бренда, что на 12% меньше аналогичного периода прошлого года.
Напомним, ранее стало известно о том, что производители японского бренда вывели на тесты новую модель Note, которая будет представлена сразу после их успешного завершения.
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Автоновости , Nissan
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