Первый электрокар Lexus добрался до Европы 

Компания Lexus открыла предзаказ в Европе на первый серийный электрокар в своей линейке — кроссовер UX 300e. Цена новинки в Великобритании стартует с 43 900 фунтов стерлингов, или 4,2 миллиона рублей по текущему курсу. Первые экземпляры доберутся до покупателей только в 2021 году.

Таким образом, электрический Lexus оказался на два миллиона дороже кроссовера UX, на базе которого он построен. Цена Lexus UX с бензиновыми ДВС мощностью 150 и 178 лошадиных сил начинается с отметки в 29 900 фунтов стерлингов, или 2,8 миллиона рублей. Для сравнения, в России за базовый UX просят меньше — 2,4 миллиона рублей.

Что касается электрокроссовера UX 300e, то его стартовая цена, не превышающая отметку в 50 000 фунтов стерлингов, позволит при покупке получить правительственную льготу в размере 3000 фунтов стерлингов (почти 300 000 рублей).

По данным Autocar, в Европе кроссовер будет доступен в единственной комплектации, со светодиодной оптикой, автоматическим переключением света с дальнего на ближний, передними сиденьями с подогревом, парктрониками, камерой заднего вида и 17-дюймовыми колесными дисками.

Оснащение можно дополнить двумя опциональными пакетами: Premium Plus и Takumi. С первым цена вырастет до 47 400 фунтов стерлингов (4,5 миллиона рублей), а в список оборудования войдут обивка сидений кожей, подогрев руля, бесключевой доступ и беспроводная зарядка.

Второй пакет, Takumi, прибавит к цене еще 6 100 фунтов стерлингов. Таким образом, полная стоимость составит 53 500 (более пяти миллионов рублей). В пакет входит улучшенная аудиосистема, 10,3-дюймовый экран мультимедийной системы, камеры кругового обзора, проекционный дисплей, 18-дюймовые легкосплавные колесные диски и панорамная крыша.

Электрический кроссовер Lexus UX 300e был представлен в ноябре прошлого года. Его приводит в движение 204-сильный электромотор, установленный на передней оси и питающийся от аккумулятора на 54,3 киловатт-часа. Запас хода кроссовера составляет 400 километров по циклу NEDC. Следить за уровнем заряда можно через специальное приложение LexusLink.