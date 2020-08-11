Volkswagen выпустит прощальный Touareg с двигателем V8 

Компания Volkswagen анонсировала версию Touareg V8 Last Edition со сходящим со сцены 4,0-литровым турбодизелем.

BMW попрощалась со своим неординарным и дорогим в производстве дизельным двигателем объемом 3,0 л с четырьмя турбонагнетателями, выпустив спецверсию Final Edition кроссоверов X5 M50d xDrive и X7 M50d xDrive. Теперь то же самое сделают фольксвагеновцы, отправляющие могучий восьмицилиндровый турбодизель по реке истории, — на немецком рынке анонсирован Touareg V8 Last Edition, который выйдет тиражом в 400 экземпляров.

От стандартного кроссовера "последний" отличается шильдиками, пакетом R-Line с чернеными деталями экстерьера, опциональной светодиодной головной оптикой, так называемым Innovision Cockpit (включает в себя 12-дюймовую панель приборов и 15-дюймовый сенсорный монитор для медиасистемы и климатической установки, объединенные в единую панель), адаптивной подвеской и 21-дюймовыми черными колесными дисками Suzuka. На выбор предлагаются расцветки кузова Pure White, Malbec Red, Silicon Gray, Antimony Silver, Deep Black Pearl и Oryx White Pearl.

Пожалуй, главное в автомобиле — это 4,0-литровый турбодизельный двигатель V8 с двумя турбокомпрессорами (второй включается в работу после 2200 об/мин), развивающий 421 л.с. и 900 Нм. До 100 км/ч кроссовер разгоняется за 4,9 секунды, а его максимальная скорость ограничена электроникой 250 км/ч.