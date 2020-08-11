В России отозвали Bentley Bentayga

Росстандарт согласовал добровольных отзыв 19 кроссоверов Bentayga, проданных в России с 2018 по 2020 годы. У автомобилей обнаружилась проблема с ремнями безопасности третьего ряда.

На сайте Росстандарта указано, что крепление ремней может не выдержать расчетную нагрузку: при аварии проушины ремней сидений третьего ряда могут отсоединиться от кузова.

В сервисных центрах Bentley на всех отозванных кроссоверах бесплатно заменят установленный винт длиной 26 мм новым винтом длиной 40 мм.

Владельцев проблемных автомобилей оповестят о сервисной акции по телефону или по электронной почте. Также можно самостоятельно свериться со списком VIN-номеров, опубликованным на сайте Росстандарта.