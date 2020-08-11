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В России отозвали Bentley Bentayga из-за проблем с ремнями безопасности 

Авторамблер и ещё 10 2 часа назад
В России отозвали Bentley Bentayga
Фото: Авторамблер
Росстандарт согласовал добровольных отзыв 19 кроссоверов Bentayga, проданных в России с 2018 по 2020 годы. У автомобилей обнаружилась проблема с ремнями безопасности третьего ряда.
На сайте Росстандарта указано, что крепление ремней может не выдержать расчетную нагрузку: при аварии проушины ремней сидений третьего ряда могут отсоединиться от кузова.
В сервисных центрах Bentley на всех отозванных кроссоверах бесплатно заменят установленный винт длиной 26 мм новым винтом длиной 40 мм.
Владельцев проблемных автомобилей оповестят о сервисной акции по телефону или по электронной почте. Также можно самостоятельно свериться со списком VIN-номеров, опубликованным на сайте Росстандарта.
В последний раз Bentley отзывала автомобили в России в прошлом году. В декабре в ремонт отправили семь автомобилей Bentley Continental Supersports, Continental Supersports Convertible и Continental 24, проданных с октября 2016 по январь 2018 года. На автомобилях шланг радиатора гидравлического усилителя рулевого управления мог отсоединиться от патрубка из-за деталей неправильного размера.
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Автоновости , Bentley Bentayga , Bentley Continental , Bentley
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