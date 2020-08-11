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Власти предсказали развитие каршеринга в столице России 

Car.ru 2 часа назад
Власти предсказали развитие каршеринга в столице
Фото: Car.ru
Ликсутов поделился прогнозом дальнейшего развития каршеринга. По его словам, автопарк будет увеличиваться с каждым годом. Кроме того, он создал небольшую интригу, когда сообщил о появлении бонусной программы за пользование каршерингом.
В департаменте транспорта Москвы сообщают, что автопарк каршеринга ежегодно растет на 2-3 тысячи авто. Сегодня в столице в общей сложности примерно 27.5 тысяч машин, которые эксплуатируются в краткосрочной аренде. Около 1000 относятся к премиум-классу. Специалисты утверждают, что число автомобилей будет расти в таком же темпе — около 3000 в год. За один день транспортным средством могут воспользоваться до 8 человек.
Чиновники заявляют, что появление данного сервиса позволило сократить использование личных авто на 100 000 единиц. Именно поэтому в планах власти — дальнейшая поддержка операторов каршеринга. Сегодня для клиентов предусмотрены скидки на абонементы для парковки.
Для стимуляции спроса планируется ввести бонусную программу. Возможно, это будет начисление баллов на «Тройку» или скидки, которые можно будет использовать в разных видах общественного транспорта.
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