Какие автономера хотят запретить в России

Автомобильные номера с тремя шестёрками и провокационными буквенными сочетаниями могут оказаться под запретом в России. Подобные госзнаки могут иметь скрытую нецензурную лексику, националистические или оскорбительные по смыслу выражения. Как отмечают психологи, используют такие номера демонстративные личности, которые стремятся выделиться, а порой верят в «защитные» свойства оккультных комбинаций на госзнаке. Каким образом они способны повлиять на хозяина номера и его возможных попутчиков на дороге, выяснял NEWS.ru.

На территории России предлагают запретить использовать государственные автомобильные номера с нецензурными, оккультными и националистическими значениями. Обращение с соответствующей инициативой (есть в распоряжении NEWS.ru) главе ГИБДД Михаилу Черникову направил член Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров

По словам общественника, в последние годы правительство и Госавтоинспекция принимают комплекс мер для улучшения ситуации на российских дорогах: вводят новые автоматизированные системы наблюдения и слежения, реформирует саму дорожную полицию, снижают бюрократические барьеры для водителей.

Вместе с тем верным и своевременным шагом к улучшению дорожной обстановки стало недавнее введение нового формата государственных регистрационных знаков (ГРЗ), эстетически подходящих к некоторым маркам и моделям, подчеркнул Петров. Благодаря этому внешний вид дорожного трафика стал более гармоничным.

Однако среди отечественных автономеров часто встречаются неоднозначные буквенные и цифровые сочетания, в той или иной степени пользующиеся популярностью у владельцев машин. Например, автолюбители предпочитают номер с цифрами «777» или «555», а также иные «красивые» сочетания. Некоторые россияне даже тратят деньги, чтобы стать хозяином «счастливого» номера на своём авто.

News.ru

При этом среди безобидных сочетаний на номерных знаках также встречаются и те, которые носят зловещий, оккультный или националистический смысл. Например, комбинация из трёх шестёрок. Порой на автодорогах можно увидеть номера с матерными подтекстом, заметил Петров.

В данной связи прошу Вас рассмотреть возможность изъятия из свободного обращения ГРЗ, имеющие нецензурные, провокационные, оккультные, националистические и иные негативные буквенно-цифровые значения. Прошу также при необходимости провести отдельные экспертные консультации с представителями духовенства по вопросу запрета ГРЗ с сочетанием из трёх шестёрок на территории нашей страны, — говорится в документе.

Приобретают номера с провокационными значениями люди, склонные к демонстративному поведению. Они могут стремиться выделить себя и раскраской машины, и стилем одежды, и татуировками на видных местах. Оккультные же комбинации часто интересны владельцам машин с мистическим мышлением: они полагают, что номер как-то их «защитит» или повлияет на их жизнь желаемым образом, рассказал NEWS.ru клинический психолог Валентин Денисов-Мельников.

В таком случае убеждения этих людей претворяются в то, что в психологии называют самоисполняющимися пророчествами. Причём подобные номера могут выбить из колеи мнительных и суеверных водителей по соседству.

Валентин Денисов-Мельников:

Если человек верит, что оккультный номер его защищает, он будет по крайней мере чувствовать себя защищённым. Если другой человек верит, что это на него негативно влияет, он будет находить признаки негативного влияния. На других водителей это может повлиять, если они тоже склонны к мистическому мышлению, склонны видеть везде «знаки». То есть он увидел, как ему кажется, неблагоприятный номер, и ему кажется, что это «знак», что у него день пойдёт не очень хорошо. Он начинает относиться к какому-то событию, которое у него планировалось, несколько иначе. Так что на людей действительно мнительных, психологически не очень устойчивых это может немного влиять.

Клинический психолог привёл пример с женщиной, убеждения которой сказывались на её физическом состоянии. Она думала, что у неё аллергия на цветущее в апреле растение. Позже выяснилось, что оно цветёт в августе. После этого полиноз у женщины перестал появляться весной и «перекочевал» на последний летний месяц.

Комбинации из трёх шестёрок на автономере не стоит придавать никакого значения, отметил в разговоре с NEWS.ru заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе

Для Церкви, для верующих людей нехарактерна боязнь цифр, чисел и всего остального. Потому что только суеверный человек, то есть находящийся в плену всяких суеверий и мракобесия, боится трёх шестёрок и ещё чего-то. Верующему человеку, если даже он случайно получил номер три шестёрки, нет до этого совершенно никакого дела. На это не стоит обращать никакого внимания.

Он добавил, что опасающемуся тех или иных чисел человеку следует ознакомиться с курсом православной или иной традиционной культуры.