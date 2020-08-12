Самоходную технику теперь нужно регистрировать в Гостехнадзоре 

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В России появится регламент для проведения регистрационных действий в отношении самоходной техники.

Под понятием «самоходная техника» подразумеваются вездеходы, квадроциклы, снегоходы и тракторы. Теперь все это придется официально регистрировать в Гостехнадзоре. Причиной таких изменений стали принятые 1 января нынешнего года поправки в закон, регламентирующий регистрацию транспортных средств.

Подать заявление, чтобы зарегистрировать транспортное средство, можно через единый государственный портал «Госуслуги». Гоночные автомобили, мотоблоки и мотоциклы зарегистрировать в Гостехнадзоре не получится.

Уже разработано 2 вида регистрационных знаков, устанавливаться они будут на разные типы транспортных средств. Появятся для такой техники и транзитные номера, выдаваемые на 20 суток.

В ведомстве также отметили, что в новом законе не учитываются моноколеса, газонокосилки и электрокары для детей. Хотя юридически они также считаются «самоходной техникой».

Штраф за нарушение правил регистрации транспортного средства достигает двух тысяч рублей.