Представлен гибридный BMW 545e xDrive 

BMW представители седан 545e xDrive с гибридной силовой установкой. Установленный в этот автомобиль силовой агрегат построен на базе трехлитрового турбированного мотора на 286 лошадиных сил. В паре с ним работает электрический двигатель на 109 «лошадей».

Двигатель, совокупная производительность которого 394 лошадиные силы, сможет разогнать автомобиль до «сотни» всего за 4,7 секунды. Максимальный же показатель для авто — всего 250 км/ч.

Также будущий владелец гибрида сможет выбрать режимы движения. Первый называется Electic и позволяет передвигаться без ДВС. Максимальная дальность такой поездки — 57 километров. Скорость при этом не превысит отметки в 140 км/ч.

Второй режим — Hybrid. В этом случае к электрическом мотору присоединяется ДВС. Но включается он только на большой скорости. Сначала используется заряд энергии.

Последний вариант — Sport. В этом случае в качестве основного двигателя используется ДВС, а вот электрокар лишь иногда помогает достичь наиболее высоких показателей.