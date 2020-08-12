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Новый Mercedes-Benz E-Class можно украсть с помощью интернета и мобильного телефона 

Car.ru 3 часа назад
Новый Mercedes-Benz E-Class можно украсть с помощью мобильника
Фото: Car.ru
Представители немецкой компании Mercedes-Benz подтвердили наличие уязвимостей в системе цифровой безопасности, стоящей на службе E-Class.
Оказалось, что из-за проблем с системой цифровой безопасности, злоумышленники могут взламывать автомобили Mercedes-Benz E-Class с помощью обычного смартфона и специальных программ, подбирающих нужные коды доступа к авто.
В компании Mercedes-Benz сказали, что они полностью осознают наличие проблем с безопасностью, но все неудобства будут решены в кратчайшие сроки. Сейчас инженеры и IT-отдел бренда нашли и исправили более 19 уязвимостей.
При этом специалисты подтвердили, что имея на руках специальное ПО и смартфон, вскрыть Mercedes-Benz E-Class не составляет труда. Но на это потребуется много времени, поэтому такой способ вряд ли будут практиковать злоумышленники.
Специальная команда исследователей Sky-Go протестировала Mercedes-Benz E-Class и сказала, что получение полного доступа к машине займёт не менее 12 месяцев и сотни часов непрерывной работы хакерского ПО.
С одной стороны, новый E-Class обладает проблемами в плане цифровой безопасности, но с другой, взлом займёт сотни часов работы, что автоматически делает такой угон машины бесполезным.
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Автоновости , Mercedes-Benz
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