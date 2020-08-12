Hyundai и Aptiv объединились в бренд Motional 

Компании Hyundai и Aptiv объединились под брендом Motional, чтобы разрабатывать беспилотный транспорт.

Две компании открыли первое совместное предприятие еще в начале весны 2020 года. Находится оно в Бостоне. Только сейчас оно получило название Motional и символику.

Представители Motional заявили, что владеют новой организацией в равных долях, а их суммарные инвестиции в этот проект превысили отметку в 4 миллиарда долларов. Главная цель нового предприятия — создание эффективных и безопасных беспилотников с уровнем автоматизации — 4.

В Hyundai считают, что первые автомобили будут выпускаться уже в 2020 году, но их будут долгое время тестировать, так что коммерческие организации не получат автономной продукции от Motional до 2022 года.

Руководитель Motional считает, что проект будет успешен, ведь в его основе лежит многолетний опыт сотрудников Aptiv, которые уже давно занимаются разработкой роботакси и другого автономного транспорта.