Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Hyundai и Aptiv объединились в бренд Motional 

Car.ru 2 часа назад
Hyundai и Aptiv объединились в бренд Motional
Фото: Car.ru
Компании Hyundai и Aptiv объединились под брендом Motional, чтобы разрабатывать беспилотный транспорт.
Две компании открыли первое совместное предприятие еще в начале весны 2020 года. Находится оно в Бостоне. Только сейчас оно получило название Motional и символику.
Представители Motional заявили, что владеют новой организацией в равных долях, а их суммарные инвестиции в этот проект превысили отметку в 4 миллиарда долларов. Главная цель нового предприятия — создание эффективных и безопасных беспилотников с уровнем автоматизации — 4.
В Hyundai считают, что первые автомобили будут выпускаться уже в 2020 году, но их будут долгое время тестировать, так что коммерческие организации не получат автономной продукции от Motional до 2022 года.
Руководитель Motional считает, что проект будет успешен, ведь в его основе лежит многолетний опыт сотрудников Aptiv, которые уже давно занимаются разработкой роботакси и другого автономного транспорта.
Видео дня. ОСАГО, техосмотр и скорость: какие изменения ждут автомобилистов
Car.ru: последние новости
Новый Mercedes-Benz E-Class можно украсть с помощью интернета и мобильного телефона Новый Mercedes-Benz E-Class можно украсть с помощью интернета и мобильного телефона 1 августа 2020 года в РФ появился новый штраф 1 августа 2020 года в РФ появился новый штраф Самоходную технику теперь нужно регистрировать в Гостехнадзоре Самоходную технику теперь нужно регистрировать в Гостехнадзоре
Комментарии
Автоновости , Hyundai
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кто «ворует» мощность у двигателя
Кто «ворует» мощность у двигателя
Новый Mercedes-Benz E-Class можно украсть с помощью мобильника
Новый Mercedes-Benz E-Class можно украсть с помощью мобильника
Skoda раскрыла внешность электрического кроссовера Enyaq
Skoda раскрыла внешность электрического кроссовера Enyaq
Самоходную технику теперь нужно регистрировать в Гостехнадзоре
Самоходную технику теперь нужно регистрировать в Гостехнадзоре
Видео
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
03:26
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Бортжурнал
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
00:40
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
ДТП
Трагедия в Балашихе: двое погибших
00:08
Трагедия в Балашихе: двое погибших
ДТП
Россиянам выдают новые водительские права
00:32
Россиянам выдают новые водительские права
Автоновости
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
00:44
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
Тест-драйвы
Огненное ДТП под Питером попало на видео
00:33
Огненное ДТП под Питером попало на видео
ДТП
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
01:05
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
ДТП
Россиянам массово «всучивают» поддельные ОСАГО
00:46
Россиянам массово «всучивают» поддельные ОСАГО
Автоновости
Автомобиль въехал в толпу и попал на видео
ДТП
Российский мэр задержан пьяным за рулем
00:44
Российский мэр задержан пьяным за рулем
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение