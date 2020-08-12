Первый турецкий автомобиль будут продавать в Европе

Cреднеразмерный электрический кроссовер марки TOGG (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, или Турецкая автомобильная инициативная группа), разработанный с нуля в Турции, привезут в Европу. Первым экспортным рынком для модели станет Германия, сообщает немецкое издание Handelsblatt.

По словам главы компании TOGG Гюркана Каракаса, кроссоверы начнут сходить с конвейера через 18 месяцев, когда будет достроен завод, а в продажу поступят в 2022 году. Сразу же после выхода на домашний рынок TOGG отправит пока еще безымянный автомобиль на экспорт в Германию. Затем продажи запустят в соседней Франции и Италии. Появится ли он в России, пока неизвестно.

Пилотный электрокар турецкой марки был представлен в декабре прошлого года. Презентацию прототипа модели провел президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган , который лично сел за руль новинки и заявил, что к моменту выхода TOGG на рынок в стране появится полноценная инфраструктура для обслуживания электрокаров.

Известно, что турецкий кроссовер получит колесную базу в 2800 миллиметров, а в список оснащения войдет автопилот третьего уровня.

Автомобиль будет доступен в двух версиях: с 200-сильным электродвигателем на задней оси или с двумя моторами на обеих осях, выдающими в сумме до 400 сил. По заверениям производителя, базовая версия будет разгоняться с места до «сотни» за 7,6 секунды, а топовая сможет показать результат на уровне полноприводной Telsa Model Y — 4,8 секунды.

Заявленный запас хода в зависимости от комплектации составит от 300 до 500 километров. Зарядить аккумулятор до 80 процентов можно будет за полчаса. К 2030 году компания TOGG планирует полностью сформировать модельный ряд, в который войдут еще четыре автомобиля: небольшой кроссовер, седан, хэчтбек и компактвэн.