Раскрыты цены «ночной» версии Toyota Sequoia

Компания Toyota раскрыла стоимость специальной серии Toyota Sequoia Nightshade Edition. Минимальная стоимость «ночного» внедорожника с темным дизайном и интерьером — 60 120 долларов (примерно 4 400 000 рублей по текущему курсу).

Toyota Sequoia Nightshade Edition получила новый стайлинг пакет, который включает в себя затемненную радиаторную решетку, черные ручки и корпуса наружных зеркал. Помимо этого внедорожник получил хромированное обрамление кузова и противотуманных фар, а также темный шильдик и черные диски. Спецсерия будет доступна в цветах Midnight Black, Magnetic Grey или Blizzard Pearl. Салон особой версии выполнен из черной кожи, которая дополняет образ модели.

Стоимость Sequoia Nightshade начинается от 60 120 долларов (примерно 4 400 000 рублей по текущему курсу). За эту цену покупателям будет доступна переднеприводная версия внедорожника. За модификацию 4x4 придется заплатить 63 345 долларов (примерно 4 600 000 рублей по текущему курсу).

Дебют модели состоится в 2021 году.

Впервые компания Toyota представила «ночную» спецверсию сразу трех моделей на автомобильной выставке в Чикаго в начале февраля. Исполнении Nightshade Edition получили Tacoma, Tundra и Sequoia.