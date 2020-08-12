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Стали известны цены «ночной» версии Toyota Sequoia 

Motor.ru и ещё 2 3 часа назад
Раскрыты цены «ночной» версии Toyota Sequoia
Фото: Reuters
Компания Toyota раскрыла стоимость специальной серии Toyota Sequoia Nightshade Edition. Минимальная стоимость «ночного» внедорожника с темным дизайном и интерьером — 60 120 долларов (примерно 4 400 000 рублей по текущему курсу).
Toyota Sequoia Nightshade Edition получила новый стайлинг пакет, который включает в себя затемненную радиаторную решетку, черные ручки и корпуса наружных зеркал. Помимо этого внедорожник получил хромированное обрамление кузова и противотуманных фар, а также темный шильдик и черные диски. Спецсерия будет доступна в цветах Midnight Black, Magnetic Grey или Blizzard Pearl. Салон особой версии выполнен из черной кожи, которая дополняет образ модели.
Стоимость Sequoia Nightshade начинается от 60 120 долларов (примерно 4 400 000 рублей по текущему курсу). За эту цену покупателям будет доступна переднеприводная версия внедорожника. За модификацию 4x4 придется заплатить 63 345 долларов (примерно 4 600 000 рублей по текущему курсу).
Дебют модели состоится в 2021 году.
Впервые компания Toyota представила «ночную» спецверсию сразу трех моделей на автомобильной выставке в Чикаго в начале февраля. Исполнении Nightshade Edition получили Tacoma, Tundra и Sequoia.
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Автоновости , Toyota Sequoia , Toyota
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