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В Hyundai решили ускорить разработку автопилота 4-го уровня 

Car.ru и ещё 1 2 часа назад
В Hyundai решили ускорить разработку автопилота
Фото: Car.ru
Руководители автомобильных компаний Hyundai и Aptiv заключили договор сотрудничества, в рамках которого производители займутся созданием автопилота 4-го уровня.
Совместное предприятие начнет работу осенью текущего года. Новое подразделение получило название «Motional», старт работы был запланирован на прошлый год, но начнет производство только сейчас.
В перспективный проект вложено более четырех миллиардов рублей. Отметим, что каждый из партнеров имеет долю в общем предприятии, равную 50%. Для производителей важно то, что технологический корпус расположится в Сеуле.
Именно здесь будут проходить тестовые исследования разработок, которые будут устанавливать в выпускаемые машины брендов, что позволит сделать их более конкурентоспособными и популярными на мировом рынке. Первые тестовые испытания нового автопилота начнутся в середине следующего года, но не исключено, что дата их начала будет перенесена.
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Автоновости , Hyundai
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