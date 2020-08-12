В Hyundai решили ускорить разработку автопилота

Руководители автомобильных компаний Hyundai и Aptiv заключили договор сотрудничества, в рамках которого производители займутся созданием автопилота 4-го уровня.

Совместное предприятие начнет работу осенью текущего года. Новое подразделение получило название «Motional», старт работы был запланирован на прошлый год, но начнет производство только сейчас.

В перспективный проект вложено более четырех миллиардов рублей. Отметим, что каждый из партнеров имеет долю в общем предприятии, равную 50%. Для производителей важно то, что технологический корпус расположится в Сеуле.

Именно здесь будут проходить тестовые исследования разработок, которые будут устанавливать в выпускаемые машины брендов, что позволит сделать их более конкурентоспособными и популярными на мировом рынке. Первые тестовые испытания нового автопилота начнутся в середине следующего года, но не исключено, что дата их начала будет перенесена.