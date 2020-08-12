На продажу выставят суперкар султана Брунея 

На продажу будет выставлен суперкар Cizeta V16T, который являлся собственностью султана Брунея. Этим займется автосалон Curated, расположенный в американском штате Майами.

Уникальный автомобиль, который принадлежал султану, будет продаваться в Соединенных Штатах. Это единственный экземпляр, имеющий синий окрас. Хассанал Болкиах собрал огромную коллекцию различных уникальных и раритетных транспортных средств. Суперкар Cizeta V16T также входил в список.

Американская компания Curated приобрела этот уникальный автомобиль несколько месяцев назад, и вот теперь поступила информация, что автосалон планирует в ближайшее время выставить экземпляр на продажу.

История создания необычной модели начинается в 1991 году. В первоначальные планы автопроизводителя входило собрать вручную 40 единиц техники. Однако уже через 4 года планы изменились, было произведено только 19 штук. К 2006 году на свет появилось еще 3 машины. Авто, принадлежавшее султану, сошло с конвейера в 1993 году.