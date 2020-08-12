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Mercedes отзывает 1646 авто в России в связи с различными дефектами 

Прайм и ещё 6 3 часа назад
Mercedes отзывает 1646 авто в России
Фото: Mercedes-Benz
"Мерседес-Бенц Рус", официальный представитель Mercedes-Benz на российском рынке, отзывает 1646 автомобилей в России в связи с различными дефектами, сообщает Росстандарт.
Отзыву подлежат 1644 автомобиля Mercedes-Benz G-класса, изготовленные в период с мая 2018 года по сентябрь 2019 года.

"Причиной отзыва транспортных средств является возможное несоответствие спецификации блока управления исполнительных элементов блокировки дифференциала", — говорится в сообщении.

Кроме того, отзыву подлежат 2 автомобиля Mercedes-Benz Vito, реализованные в июле 2018 года. Причиной их отзыва является некорректное параметрирование программного обеспечения блока управления двигателем.
Уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить машину в ближайший дилерский центр для проведения ремонта. Все работы будут бесплатны для владельцев.
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Автоновости , Mercedes-Benz Vito , Mercedes-Benz
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