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Jeep превратил пикап Gladiator в кемпер 

Motor.ru 3 часа назад
Jeep превратил пикап Gladiator в кемпер
Фото: Motor.ru
Компания Jeep представила новый концепт на базе пикапа Gladiator. Кемпер называется Gladiator Farout и фактически предвосхищает появление в гамме нового двигателя — 3,0-литрового EcoDiesel V6. Мотор будет доступен для исполнений Sport, Overland и Rubicon с третьего квартала этого года.
Шоу-кар Jeep Gladiator Farout эксплуатирует излюбленную тему американских производителей — оверлендинг. Поездки за город из-за пандемии коронавируса стали ещё популярнее, и концептом в компании хотят показать один из возможных вариантов идеальной для такого времяпрепровождения машины. Главный элемент пикапа — почти пятиметровая палатка на четырех человек, которая упакована в бокс на крыше.
В салоне Гладиатора имеются холодильник, плита, несколько стульев и стол. Сиденья обшиты кожей и фланелью. За уют отвечают фоновая подсветка и декор из дерева, сообщают в компании. Концепт оборудован аксессуарами из каталога Jeep Performance Parts (JPP), среди которых комплект завышения подвески, 17-дюймовые колеса с внедорожными шинами и модифицированный бампер от версии Rubicon с лебедкой. Штатные амортизаторы заменены на стойки Fox.
Под капотом Jeep Gladiator Farout установлен EcoDiesel V6 3.0, выдающий 264 лошадиные силы и 600 Нм крутящего момента. Агрегат дополнен системой старт-стоп и в загородном режиме расходует 8,4 литра топлива на сто километров. Пикапы с таким мотором поступят в продажу совсем скоро.
В начале года ателье Mopar показало на моторшоу в Монреале «правильный» Jeep Gladiator. Для улучшения геометрической проходимости пикап оборудован лифт-комплектом подвески, прибавляющим к дорожному просвету 51 миллиметр. Помимо этого, в список оснащения внедорожника вошли трубчатые двери и блоки дополнительно освещения — всё из каталога JPP.
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Автоновости , Jeep , Jeep Gladiator
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