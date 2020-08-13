К 2023 году в Японии появятся летающие автомобили 

Когда вы представляете себе города будущего, вы наверняка фантазируете о летающих машинах. Японское правительство тоже считает, что футуристические города должны быть именно такими, поэтому сейчас оно вкладывает деньги в разработку летающих автомобилей с целью коммерциализации этого вида транспорта уже в 2023 году, об этом сообщает The Japan Times.

Сейчас в мире есть много концепций и разработок летающих автомобилей, в этой сфере лидируют такие компании, как Airbus, Boeing и Uber. Мечта о быстром воздушном передвижении по городу на собственном авто живет в сердцах многих, а особенно верно это для Японии, страны, которая уже давно диктует нам «футуристические тренды».

Японский SkyDrive — это один из новых стартапов летающих автомобилей. Совсем недавно компания показала SD-XX, двухместный самолет eVTOL, размером примерно с автомобиль, дальность полета которого равняется нескольким десяткам километров с максимальной скоростью в 100 километров в час. SkyDrive надеется завершить свои первые летные испытания этим летом, сообщает The Japan Times.

«Мы рассматриваем возможность запуска службы воздушного такси в крупных городах, будь то Осака или Токио, с первоначальными полетами над морем, поскольку было бы слишком рискованно сначала летать над людьми», — рассказал генеральный директор SkyDrive Томохиро Фукудзава, бывший инженер Toyota.

Он также отметил, что сейчас компания активно наращивает команду и это только увеличивает темпы развития.

Стартап планирует начать с круговых поездок по различным туристическим точкам, включая Universal Studios Japan.

«Первоначальная модель будет летать в основном на автопилоте, но она не является 100% автономной, поэтому пилоту нужно будет управлять ею в случае чрезвычайной ситуации», — сказал Фукудзава.

На сегодняшний день цель стартапа — продать не менее 100 автомобилей к 2028 году.