Авторынок России: горячие новинки осени 2020 

Представляем самые ожидаемые модели, которые начнут продаваться в третьем и четвертом квартале этого года. Некоторые из них способны изменить расстановку сил на российском рынке.

Новинки, которые появятся в России осенью, порадуют разнообразием, хотя, конечно, основной наплыв ожидается в сегменте автомобилей типа SUV. Впрочем, адептам легковых моделей тоже будет к чему прицениться.

1 сентября начнутся продажи агрессивного купеобразного седана Kia K5 с модным современным салоном, который перехватил эстафету у популярнейшей Optima. Традиционно в гамме присутствуют атмосферные бензиновые двигатели — 2,0-литровый мощностью 150 л.с. в паре с шестиступенчатым "автоматом" и 194-сильный агрегат объемом 2,5 л в сочетании с восьмиступенчатой АКП, пришедший на смену прежнему мотору "два и четыре".

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Привод только передний. Цены варьируются от 1 489 900 рублей за начальную комплектацию Classic и до 2 199 900 рублей за GT Line+ с самым мощным двигателем (прайс на K5 с 2,5-литровым агрегатом начинается от 1 839 900 рублей). В базовое оснащение входит кондиционер, электрические стеклоподъемники, система выбора режимов движения Drive Mode Select, акустическая система с шестью динамиками, Bluetooth и USB-разъемом, светодиодная оптика с датчиком света, круиз-контроль, 16-дюймовые колесные диски.

В середине сентября ожидается российский дебют новой Skoda Octavia . Производство на мощностях нижегородского предприятия начнется в октябре, а живые машины появятся в дилерских центрах ориентировочно в конце ноября. Конкретики с комплектациями и ценами пока что нет, более того, по некоторым данным, в настоящее время подтвержден лишь лифтбек.

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Базовым будет проверенный 1,6-литровый безнаддувный двигатель мощностью 110 л.с. с распределенным впрыском топлива, шестиступенчатой механической коробкой передач или шестиступенчатым «автоматом». Сохранится и 150-сильная "турбочетверка" объемом 1,4 л, но теперь ее партнером выступит не преселективная роботизированная коробка передач DSG с двумя сцеплениями, а восьмиступенчатая АКП. Есть вероятность, что в гамму включат модификацию с 2,0-литровым турбонаддувным двигателем (190 л.с.), семиступенчатой преселективной DSG и полным приводом. Напомним, что Octavia построена на модульном шасси MQB. Длина лифтбека и универсала Combi — 4689 мм (на 19 мм и 22 мм больше, чем прежде), колесная база не изменилась — 2686 мм. Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx у лифтбека уменьшен с 0,29 до 0,24, а у «сарая» — с 0,31 до 0,26. Объем багажника вырос с 590 до 600 л и с 610 до 640 л соответственно.

В четвертом квартале года начнутся поставки "оффроудного" универсала Audi A6 allroad, являющегося интересной и дорогой альтернативой кроссоверам.

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У нас он будет доступен в модификации 45 TDI с 3,0-литровым турбодизельным V6 (249 л.с.) и восьмиступенчатым "автоматом", а также в 340-сильной мягкогибридной версии 55 TFSI с 3,0-литровым двигателем V6 и семиступенчатой преселективной коробкой передач с двумя сцеплениями. Диапазон цен — от 4 259 000 рублей за дизельный универсал в базовой комплектации до 4 817 000 рублей за бензиновый автомобиль в исполнении Business. В стандартное оснащение входит пневматическая, позволяющая изменять высоту дорожного просвета. В базовом положении он составляет 139 мм, автоматически уменьшаясь до 124 мм на скоростях свыше 120 км/ч. Режим offroad позволяет поднять кузов на 30 мм относительно стандартного положения, но на скорости не более 80 км/ч. Наконец, до 35 км/ч можно задействовать режим Lift и увеличить клиренс до 184 мм. Среди других особенностей начальной комплектации полностью светодиодная оптика, двухзонный климат-контроль, система выбора режимов движения Audi Drive Select, мультимедийная система, круиз-контроль, электропривод двери багажника и 18-дюймовые колесные диски. В июле у дилеров марки появилась лимитированная партия из полсотни машин 20 Years Edition. Такие юбилейные богато оснащенные allroad с турбодизельным двигателем стоят от 5 377 000 рублей.

В сентябре у дилеров появится среднеразмерный переднеприводный кроссовер GAC GS5 — третья модель в российской линейке бренда из Поднебесной после большого паркетника GS8 и минивэна GN8. Из Одобрения типа транспортного средства следует, что автомобиль у нас будет доступен с 1,5-литровой "турбочетверкой" мощностью 137 л.с. и шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

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В оснащение войдет система помощи при старте на уклоне и ассистент спуска с горы, климат-контроль, круиз-контроль, обогрев и вентиляция сидений, камера заднего вида и панорамная крыша. Цены и комплектации объявят ближе к старту продаж.

Ориентировочно осенью у нас может появиться эффектный купеобразный кроссовер Geely FY11 Xing Yue, который для российского рынка сменит название на более благозвучное Tugella в честь водопада Тугела, второго по высоте в мире (411 м), находящегося в Королевском национальном парке Наталь в ЮАР.

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Соперник Renault Arcana и Haval F7x, построен на модульной платформе CMA (Compact Modular Architecture), разработанной входящей в концерн Geely компанией Volvo и применяющейся на кроссовере XC40 и машинах бренда Lynk & Co. Его длина равна 4605 мм, колесная база — 2700 мм. Согласно Одобрению типа транспортного средства, у нас автомобиль предложат с 2,0-литровой "турбочетверкой" (199 л.с. и 237 л.с.) с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, передним или полным приводом. В оснащение войдет мультимедийная система и система контроля давления в шинах, а также опциональный круиз-контроль и люк в крыше. Машины на российский рынок будут поставлять из Китая, но в перспективе не исключается сборка на мощностях белорусского предприятия "БелДжи", где выпускают Geely Atlas и Coolray.

В третьем квартале начнутся продажи кроссовера TXL суббренда Exeed китайской компании Chery

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Автомобиль построен на платформе Chery M3X с задней независимой подвеской. При длине в 4775 мм и колесной базой 2800 мм он сопоставим с Hyundai Santa Fe. Но салон только пятиместный, а двигатель — 1,6-литровый с турбонагнетателем (186 л.с. и 275 Нм), работающий на бензине Аи-92. Коробка передач — семиступенчатый преселективный "робот" с двумя сцеплениями. Привод не только передний, как это часто бывает у кроссоверов из Поднебесной, но и полный. В оснащение войдет электропривод передних сидений, двухзонный климат-контроль, электропривод пятой двери, панорамная крыша. Цены и комплектации огласят ближе к старту продаж.

Интереснейшая новинка осени — Land Rover Defender, которого с легендарным предшественником роднит лишь имя. Внедорожник, сменивший раму и балки мостов на несущий кузов и независимую подвеску, в дебютной версии стоит у нас от 4 512 000 рублей, доступен в трехдверной версии 90 и пятидверной модификации 110. Комплектации — SE и HSE.

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В гамме двигателей заявлен 2,0-литровый турбодизель (200 л.с. и 240 л.с.) и бензиновая рядная "шестерка" объемом 3,0 л (340 л.с.) с электрическим наддувом. Все версии имеют восьмиступенчатую автоматическую коробку передач и полный привод с понижающей передачей. В комплектацию SE входит электропривод и обогрев передних сидений, кожаная обивка, двухзонный климат-контроль, 12,3-дюймовая цифровая панель приборов, медиасистема с монитором диаметром 10 дюймов, светодиодная оптика. Исполнение HSE расширено таким оснащением как матричная оптика, мультиконтурные передние кресла с вентиляцией, адаптивный круиз-контроль и панорамная крыша.

Ориентировочно осенью до нас доберется и GV80 — первый кроссовер премиального корейского бренда Genesis.

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Из Одобрения типа транспортного средства стало известно, что автомобиль предложат с 2,5-литровой бензиновой «турбочетверкой» (249 л.с. и 422 Нм), турбонаддувным V6 объемом 3,5 л (379 л.с. и 530 Нм), а также с 3,0-литровым шестицилиндровым турбодизелем (249 л.с. и 588 Нм). Двигатели сочетаются с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. В оснащение кроссовера длиной почти 5 метров войдет климат-контроль, круиз-контроль, система мониторинга давления в шинах, система помощи при спуске с горы, функция автоматического торможения в случае возникновения риска столкновения, а также парковочный ассистент. Цены и комплектации пока неизвестны.