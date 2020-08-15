Страховщикам запретили навязывать новый полис ОСАГО

Если автовладелец сообщает, что сведения указанные при заключении договора ОСАГО изменились, страховщик обязан внести изменения в полис, в том числе и в электронный. Соответствующее информационное письмо Центробанк направил всем страховым компаниям.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Допустим, автовладелец поменял фамилию, а также паспорт и права. Он должен сообщить об этом страховщику, а тот должен внести соответствующие изменения в заявление и сам полис. При этом сам полис направляется автовладельцу. В течение пяти дней, после поступления соответствующего обращения автомобилиста, он также должен внести эту информацию в информационную систему ОСАГО.

Дело в том, что в некоторых случаях страховщики отказываются вносить изменения в действующий страховой полис ОСАГО и предлагают клиенту приобрести новый. Банк России напоминает, что это нарушение действующего законодательства.

Точно также вносятся данные в случае, если автовладелец потерял документы на машину или права и получил их дубликаты в ГИБДД . В этой ситуации автовладельцу также направляется новый полис, с указанием номеров новых документов.

В случае, если страхователь поменял паспорт или место жительства, он также должен сообщить об этом страховщику. Эти данные должны быть изменены в заявлении, который автовладелец оформлял при заключении договора и в информационной системе. При этом в сам полис вносить изменения не требуется, ведь в бланке эти данные не указываются. Соответственно не надо и направлять новый полис собственнику машину. А автовладельцу направляется электронное уведомление об учете страховщиком измененных данных.

Если автовладелец после получения полиса на руки выявил в нем технические ошибки, например, неправильно написана фамилия, или ошиблись цифрой в номере автомобиля, то страховщик точно также, как вносит изменения, и направляет автовладельцу новый полис. Никакого нового оформления страховки.