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Ford — любимая марка американских водителей 

Car.ru и ещё 2 5 часов назад
Названа любимая марка американских водителей
Фото: Car.ru
Компания Ford в очередной раз признана любимым автомобильным брендом на рынке США.
Аналитические агентства периодически публикуют данные опросов автолюбителей из разных стран. В этот раз исследование проведено в Соединенных Штатах, где водители рассказали, что их любимый бренд — это Ford.
Интересно, что второе место рейтинга по популярности на американском рынке занял еще один местный производитель — Jeep. А вот на третью строчку «ворвался» немецкий BMW. Только после баварского бренда оставшиеся два места рейтинга заняли Chevrolet и Toyota. Другие компании из США получить места в пятерке не смогли.
Отдельно аналитики рассказали о том, что победитель рейтинга — компания Ford чаще всего используется мужчинами, возраст которых — более 35 лет. Также нравятся автомобили бренда тем, у кого доход — менее 100 тысяч долларов в год.
А вот BMW как раз чаще всего покупают те американцы, которые могут заработать за год более 100 тысяч долларов.
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Автоновости , Jeep , Chevrolet , BMW , Toyota , Ford
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