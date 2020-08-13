Названа любимая марка американских водителей

Компания Ford в очередной раз признана любимым автомобильным брендом на рынке США.

Аналитические агентства периодически публикуют данные опросов автолюбителей из разных стран. В этот раз исследование проведено в Соединенных Штатах, где водители рассказали, что их любимый бренд — это Ford.

Интересно, что второе место рейтинга по популярности на американском рынке занял еще один местный производитель — Jeep. А вот на третью строчку «ворвался» немецкий BMW. Только после баварского бренда оставшиеся два места рейтинга заняли Chevrolet и Toyota. Другие компании из США получить места в пятерке не смогли.

Отдельно аналитики рассказали о том, что победитель рейтинга — компания Ford чаще всего используется мужчинами, возраст которых — более 35 лет. Также нравятся автомобили бренда тем, у кого доход — менее 100 тысяч долларов в год.

А вот BMW как раз чаще всего покупают те американцы, которые могут заработать за год более 100 тысяч долларов.