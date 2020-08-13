Появились первые изображения новой Lada Vesta

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По предварительным данным, в рамках фейслифта Lada Vesta получит более агрессивный экстерьер. Автомобиль примерит новую бамперную группу, оригинальную решётку радиатора, а также узкие рефлекторные фары, светодиодные фонари, иную форму капота, крыльев и крышки багажника.

Никита Орлов и Иван Десятниченко

Помимо этого, дизайнеры постарались воссоздать так и не появившийся в гамме модели металлизированный сочно-голубой цвет под названием "Мистери". Уникальная эмаль была рассекречена на "шпионских" фотографиях в июне 2015 года, за три месяца до выпуска серийной Lada Vesta.

Никита Орлов и Иван Десятниченко

Напомним, макет Vesta FL вазовцы построили в конце 2019 года. Обновлённая модель проектируется по light-варианту, с низким уровнем вмешательства в конструкцию внешних панелей кузова.

Прогнозируется появление современного интерьера с качественной отделкой и 1,3-литрового турбомотора (150 л.с.) от Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

Рестайлинговая Lada Vesta увидит свет не раньше 2021 года. В данный момент наблюдается отставание в графике работ по проекту.