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Hyundai представил «спортивную» Elantra N Line 

Motor.ru и ещё 2 2 часа назад
В семействе Hyundai появилась «спортивная» Elantra N Line
Фото: Hyundai
В семействе Hyundai Elantra появилась спортивная версия с приставкой N Line. От стандартного седана ее отличает характерный для линейки N декор, особые настройки подвески и более мощный двигатель.
В движение новинку приводит бензиновая «турбочетверка» GDI, знакомая по хэтчбеку Elantra GT и седану Elantra Sport. Мотор объемом 1,6 литра выдает до 201 лошадиной силы и 264 Нм крутящего момента. На выбор предлагаются две трансмиссии: шестиступенчатая «механика» или робот DCT с двойным сцеплением и семью передачами.
Для «горячей» версии седана в Hyundai подкорректировали настройки подвески, сделав ее более жесткой, а спереди установили увеличенные тормозные диски.
Hyundai
Внешне Elantra N Line можно узнать по иному рисунку каскадной решетки радиатора, более крупным воздухозаборникам со стреловидными вставками, и 18-дюймовым колесным дискам с особым дизайном, а также глянцевым черным молдингам и корпусам зеркал заднего вида. Сзади спортивный образ завершают небольшой спойлер, диффузор и сдвоенные патрубки выхлопной системы.
В салоне с красной прострочкой и металлическим декором установлены сиденья с развитой боковой поддержкой и вышитой эмблемой линейки N. Трехспицевое рулевое колесо отделано перфорированной кожей, педали украшены металлическими накладками.
В списке электронных помощников числятся ассистенты предотвращения фронтальных столкновений, слежения за разметкой, автоматический дальний свет, системы слежения за состоянием водителя, мониторинга слепых зон и другие.
Elantra N Line появится в продаже до конца 2020 года, сообщает российская пресс-служба Hyundai. Кроме этого, в ближайшее время к спортивной линейке присоединится еще одна модель — Sonata N Line с четырехцилиндровым турбомотором 2.5 GDI.
Стандартная Hyundai Elantra седьмого поколения дебютировала в марте нынешнего года. Модель переехала на новую платформу, получила полностью переработанную внешность и впервые обзавелась бензоэлектрической версией. Старт сборки новинки запланирован на осень этого года, а продажи на домашнем рынке и в США начнутся в четвертом квартале. В России пока доступна Elantra предыдущего поколения стоимостью от 1 124 000 до 1 390 000 рублей.
Источник: Hyundai
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Автоновости , Hyundai , Hyundai Elantra
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