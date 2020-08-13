В Петербурге сократилось число угонов авто

Количество угнанных авто на территории Санкт-Петербурга по итогам полугодия текущего года уменьшилось на 37%.

Всего с января по июль 2020 года было зафиксировано 1146 случаев хищения, годом ране данная цифра составляла 1830 машин. Самой востребованной стала марка KIA, но в сравнении в прошлым годом показатель снизился на 45%.

На втором месте по популярности расположился корейский автобренд Hyundai, (-41%). Далее следует российский автопроизводитель LADA, (-32%). Рост зафиксирован у одного производителя Honda +113%, ранее входившего в ТОП-10 по количеству угоняемых автомобилей.

Среди моделей автомобилей рейтинг угонов возглавляет Hyundai Solaris, количество хищений снизилось в соотношении с прошлым годом на 61%. Также снижение в два раза зафиксировано у KIA Rio, второе место среди моделей.

Ожидается, что второе полугодие покажет рост числа угонов. Это связанно с тем, что за период самоизоляции появился отложенный спрос. Как только границы будут открыты, похищения начнут расти.