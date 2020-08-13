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В Петербурге за полгода число угонов автомобилей сократилось на 37% 

Car.ru и ещё 1 3 часа назад
В Петербурге сократилось число угонов авто
Фото: Car.ru
Количество угнанных авто на территории Санкт-Петербурга по итогам полугодия текущего года уменьшилось на 37%.
Всего с января по июль 2020 года было зафиксировано 1146 случаев хищения, годом ране данная цифра составляла 1830 машин. Самой востребованной стала марка KIA, но в сравнении в прошлым годом показатель снизился на 45%.
На втором месте по популярности расположился корейский автобренд Hyundai, (-41%). Далее следует российский автопроизводитель LADA, (-32%). Рост зафиксирован у одного производителя Honda +113%, ранее входившего в ТОП-10 по количеству угоняемых автомобилей.
Среди моделей автомобилей рейтинг угонов возглавляет Hyundai Solaris, количество хищений снизилось в соотношении с прошлым годом на 61%. Также снижение в два раза зафиксировано у KIA Rio, второе место среди моделей.
Ожидается, что второе полугодие покажет рост числа угонов. Это связанно с тем, что за период самоизоляции появился отложенный спрос. Как только границы будут открыты, похищения начнут расти.
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Комментарии
Автоновости , Hyundai , Kia , Hyundai Solaris , Lada , Honda , Kia Rio
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