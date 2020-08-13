Бездомная собака получила работу в автосалоне Hyundai 

Бразильский дилерский центр Hyundai принял на работу бездомную собаку, которая долгое время приходила в автосалон. Пес по кличке Tucson стал официальным сотрудником шоурума.

Весной 2020 года в бразильском городе Серра бездомная собака стала часто приходить в местный дилерский центр Hyundai. Поначалу сотрудники автосалона подкармливали пса, полагая, что в скором времени он покинет район. Однако в течение нескольких недель он ежедневно продолжал возвращаться. В результате, менеджер дилерского центра оценил настойчивость собаки и устроил пса на должность автомобильного консультанта шоурума.

Нового сотрудника назвали Tucson в честь одноименного кроссовера корейского бренда. Кроме того, животное получило собственный пропуск работника автосалона, а также фирменный галстук-бабочку. Собаке сделали все необходимые прививки, а также прямо в зале автосалона установили специальную будку.