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Бездомная собака получила работу в автосалоне Hyundai 

Motor.ru 4 часа назад
Бездомная собака получила работу в автосалоне Hyundai
Фото: Motor.ru
Бразильский дилерский центр Hyundai принял на работу бездомную собаку, которая долгое время приходила в автосалон. Пес по кличке Tucson стал официальным сотрудником шоурума.
Весной 2020 года в бразильском городе Серра бездомная собака стала часто приходить в местный дилерский центр Hyundai. Поначалу сотрудники автосалона подкармливали пса, полагая, что в скором времени он покинет район. Однако в течение нескольких недель он ежедневно продолжал возвращаться. В результате, менеджер дилерского центра оценил настойчивость собаки и устроил пса на должность автомобильного консультанта шоурума.
Нового сотрудника назвали Tucson в честь одноименного кроссовера корейского бренда. Кроме того, животное получило собственный пропуск работника автосалона, а также фирменный галстук-бабочку. Собаке сделали все необходимые прививки, а также прямо в зале автосалона установили специальную будку.
В отличие от этого «хорошего мальчика», собака из американского штата Флорида в конце ноября прошлого года угнала Mercury Sable своего хозяина. Животное воспользовалось моментом, когда владелец оставил ее в салоне автомобиля без присмотра и покружилась перед домом в медленном дрифте.
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Автоновости , Hyundai , Mercury Sable
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