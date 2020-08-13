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Мощность гибридного Ford Bronco превысит 450 лошадиных сил 

Motor.ru 3 часа назад
Мощность Ford Bronco превысит 450 лошадиных сил
Фото: Motor.ru
Появились первые подробности о гибридной модификации Ford Bronco, которая должна выйти на рынок в 2021 либо 2022 году. Как сообщает портал TFL Car со ссылкой на инсайдеров, в состав гибридной силовой установки войдут трёхлитровая «турбошестёрка» и электромотор, суммарная отдача которых превысит 450 лошадиных сил.
Гибридную силовую установку, о которой говорят источники, уже примерили другие модели концерна, в частности, Ford Explorer и Lincoln Aviator. В зависимости от модификации и настроек отдача двигателя V6 и 35-киловаттного электромотора составляет 350-400 лошадиных сил. Ожидается, что гибридный Bronco будет значительно мощнее и получит 10-диапазонную автоматическую коробку передач.
О том, что Bronco шестого поколения обзаведётся гибридной модификацией, стало известно ещё в 2019 году. Основными конкурентами электрифицированного внедорожника на рынке станут Jeep Wrangler 4xe PHEV и Land Rover Defender PHEV.
Ford Bronco шестого поколения
Пока для Bronco заявлены двигатели семейства EcoBoost: 2,3-литровый четырехцилиндровый мощностью 274 лошадиных силы (420 Нм) и 2,7-литровая «турбошестёрка» с отдачей 314 сил (542 Нм). Позже гамму пополнит трёхлитровый агрегат V6. Трансмиссия — семиступенчатая «механика» или десятидиапазонный автомат.
Ещё не поступивший в продажу Ford Bronco уже пользуется ажиотажным спросом: американцы забронировали всю партию First Edition, состоящую из семи тысяч внедорожников. Пока автопроизводитель собирает только заявки на покупку внедорожников — для того, чтобы занять очередь, нужно внести депозит в размере 100 долларов (около семи тысяч рублей). Желающих оказалось настолько много, что некоторым клиентам придётся ждать предзаказанный внедорожник 18 месяцев.
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Автоновости , Jeep , Land Rover Defender , Lincoln , Jeep Wrangler , Ford Bronco , Lincoln Aviator , Ford Explorer , Rover , Land Rover , Ford
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