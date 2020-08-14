В Подмосковье появились «лежачие полицейские» нового типа 

В Московской области появились «лежачие полицейские» — поперечные выпуклости на асфальте — нового типа, которые заставят автомобилистов ездить медленнее. Об этом в пятницу, 14 августа, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Минтранс региона.

В подмосковном Подольске у пешеходного перехода на улице Суворова установили искусственную дорожную неровность «берлинская подушка». Уточняется, что в этом месте пешеходный переход ведет к детскому саду и школе в микрорайоне Климовск.

«Берлинская подушка» располагается в центре дорожной полосы, не занимая всю проезжую часть. Благодаря этому машины с широкой колесной базой (грузовики и автобусы) смогут проезжать такие неровности без остановки, плавно. Легковые автомобили не будут повреждать свои подвески, притормаживая и аккуратно проезжая ее, пропуская между колес. «Подушка» изготовлена из прочного полимерного материала.

Первый опыт применения «берлинской подушки» станет экспериментальным. В случае, если оценка ее эффективности будет положительной, ее продолжат применять в регионе.

Как сообщалось ранее, число машин на дорогах Москвы возросло на 180 тысяч после отмены самоизоляции. Уточняется, это всего на 1 процент меньше, чем в прошлом году.