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В Подмосковье появились «лежачие полицейские» нового типа 

Мослента и ещё 2 1 час назад
В Подмосковье появились «лежачие полицейские» нового типа
Фото: mk.ru
В Московской области появились «лежачие полицейские» — поперечные выпуклости на асфальте — нового типа, которые заставят автомобилистов ездить медленнее. Об этом в пятницу, 14 августа, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Минтранс региона.
В подмосковном Подольске у пешеходного перехода на улице Суворова установили искусственную дорожную неровность «берлинская подушка». Уточняется, что в этом месте пешеходный переход ведет к детскому саду и школе в микрорайоне Климовск.
«Берлинская подушка» располагается в центре дорожной полосы, не занимая всю проезжую часть. Благодаря этому машины с широкой колесной базой (грузовики и автобусы) смогут проезжать такие неровности без остановки, плавно. Легковые автомобили не будут повреждать свои подвески, притормаживая и аккуратно проезжая ее, пропуская между колес. «Подушка» изготовлена из прочного полимерного материала.
Первый опыт применения «берлинской подушки» станет экспериментальным. В случае, если оценка ее эффективности будет положительной, ее продолжат применять в регионе.
Как сообщалось ранее, число машин на дорогах Москвы возросло на 180 тысяч после отмены самоизоляции. Уточняется, это всего на 1 процент меньше, чем в прошлом году.
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Комментарии
Автоновости , Минтранс РФ , Московский комсомолец
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