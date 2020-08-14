Европейцы не получат новые Ford Bronco 

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Компания Ford объявила о том, что Bronco и Bronco Sport не будут продаваться в Европе. По словам представителей марки, новые внедорожники разработаны исключительно для Североамериканского рынка.

Несмотря на то, что за первые три недели после официального дебюта возрожденного Ford Bronco более 165 000 американских клиентов внесли предоплату за новые внедорожники, компания заявила, что ни рамный Bronco, ни Bronco Sport не будут продаваться в Европе. По словам представителей Ford, автомобили изначально разрабатывались исключительно для Северной Америки.

Официальные причины отказа поставок новых внедорожников в Европу не называются, однако это может быть связано с введенными в этом году стандартами выбросов для автомобилей в ЕС . Средний показатель по модельному ряду должен составлять 95 граммов CO2 на километр. Изменить ситуацию может выпуск электрифицированной модели. Однако об этом пока не сообщается.

В Северной Америке новый Ford Bronco предлагается с 2,3-литровым двигателем мощностью 270 лошадиных сил. Также для рамного внедорожника предусмотрен 3,7-литровый V6 мощностью 310 лошадиных сил.

Bronco Sport оборудуется 1,5-литровой «турботройкой» мощностью 181 лошадиная сила, а также двухлитровым двигателем с отдачей 245 лошадиных сил. Все агрегаты сочетаются с семиступенчатой «механикой» либо десятидиапазонной автоматической коробкой передач.

Накануне, компания Ford представила несколько концептов внедорожников Bronco для рыболовов и спасателей. Внедорожные модификации подготовили к 55-летию американской модели.

Источник: Automobilwoche