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В России отзывают более 330 автомобилей Mercedes-Benz 

Rambler News Service 1 час назад
В РФ отзывают автомобили Mercedes-Benz
Фото: Reuters
Компания «Мерседес-Бенц Рус» — официальный представитель производителя Mercedes-Benz на российском рынке, — добровольно отзывает в России 333 автомобиля Mercedes-Benz, сообщил Росстандарт.

«Отзыву подлежат 333 автомобиля Mercedes-Benz C-Класс (тип 205), E-Класс (тип 213), GLC (тип 253), AMG GT 4-дверное купе (тип 290), EQC (тип 293), реализованных в 2020 году», — говорится в сообщении.

Причиной отзыва называется возможное несоответствие спецификации замка спинки заднего левого сиденья.
В дилерских центрах на отозванных автомобилях заменят фиксатор спинки заднего сиденья слева. Все работы для автовладельцев будут бесплатны.
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Автоновости , Mercedes-Benz C-Класс , Mercedes-Benz
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