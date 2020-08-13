Новый запрет ГИБДД коснется всех автомобилистов

ГИБДД начала штрафовать автолюбителей за багажники на крышах, сообщает «Коммерсант».

1 июля вступил в силу обновленный технический регламент Таможенного союза. По новым правилам, любые изменения в конструкции автомобиля необходимо согласовывать с сертификационной лабораторией. За нарушение регламента предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

Как пояснил президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин , опасаться штрафов следует тем автовладельцам, чьи багажники изготовлены кустарным способом.

«Очень много багажников, которые люди сварили в гараже и сами поставили. Если конструкция произведена кустарно и не прошла лабораторных испытаний, не сертифицирована, ей на машине делать нечего», — рассказал Травин.

Во избежание штрафных санкций необходимо использовать сертифицированное оборудование и проверять, можно ли использовать его на данном транспортном средстве — эта информация указана в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Координатор общественного проекта «Движение» Андрей Орел отмечает, что за штатные багажники штрафовать не могут — они продаются сертифицированными и с полным набором документов.

Как сообщал «Рамблер», с 1 июля в России изменились правила для водителей: запрещен импорт в Россию техники категорий M2 и M3 с правым рулем; ужесточились правила перевода двигателя на газовое топливо и установки багажников, лебедок и фаркопов; изменился порядок прохождения обязательного медицинского освидетельствования для получения или продления срока действия водительских прав.