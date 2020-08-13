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Новый запрет ГИБДД коснулся всех автомобилистов 

Вероника Полынина 47 минут назад
Новый запрет ГИБДД коснется всех автомобилистов
Фото: depositphotos.com
ГИБДД начала штрафовать автолюбителей за багажники на крышах, сообщает «Коммерсант».
1 июля вступил в силу обновленный технический регламент Таможенного союза. По новым правилам, любые изменения в конструкции автомобиля необходимо согласовывать с сертификационной лабораторией. За нарушение регламента предусмотрен штраф в размере 500 рублей.
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Как пояснил президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин, опасаться штрафов следует тем автовладельцам, чьи багажники изготовлены кустарным способом.

«Очень много багажников, которые люди сварили в гараже и сами поставили. Если конструкция произведена кустарно и не прошла лабораторных испытаний, не сертифицирована, ей на машине делать нечего», — рассказал Травин.

Во избежание штрафных санкций необходимо использовать сертифицированное оборудование и проверять, можно ли использовать его на данном транспортном средстве — эта информация указана в руководстве по эксплуатации автомобиля.
Координатор общественного проекта «Движение» Андрей Орел отмечает, что за штатные багажники штрафовать не могут — они продаются сертифицированными и с полным набором документов.
Как сообщал «Рамблер», с 1 июля в России изменились правила для водителей: запрещен импорт в Россию техники категорий M2 и M3 с правым рулем; ужесточились правила перевода двигателя на газовое топливо и установки багажников, лебедок и фаркопов; изменился порядок прохождения обязательного медицинского освидетельствования для получения или продления срока действия водительских прав.
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Автоновости , Виктор Травин , ГИБДД
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