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Daimler выплатит 2,2 миллиарда долларов по искам американцев 

Motor.ru и ещё 6 3 часа назад
Daimler выплатит $2,2 млрд по искам американцев
Фото: REUTERS/Andreas Gebert
Ещё два года назад Daimler AG обвинили в махинациях с вредными выбросами в США, теперь концерн пошёл на мировую. В рамках соглашения автопроизводитель должен потратить около 2,2 миллиарда долларов на урегулирование гражданских исков, претензии экологических организаций и надзорных ведомств.
Концерн Daimler AG достиг соглашения с Агентством по охране окружающей среды, Калифорнийским советом по воздушным ресурсам, Генеральной прокуратурой Калифорнии, Министерством юстиции США и Агентством таможенного и пограничного контроля США в рамках дела о манипулировании данными о вредных выбросах. В официальном заявлении автопроизводитель заверил, что располагает достаточными ресурсами, чтобы произвести необходимые выплаты: 1,5 миллиардов в рамках соглашений с регуляторами и 700 миллионов долларов по коллективным искам американских автовладельцев.
По оценкам концерна, общие выплаты в размере 2,2 миллиарда долларов негативно скажутся на финансовом состоянии Daimler на протяжении трёх лет. Ожидается, что основной удар придётся на следующие 12 месяцев. Несмотря на это, автопроизводитель считает урегулирование споров «важным шагом к правовой определенности в отношении различных судебных разбирательств по дизельным двигателям в США».
Ранее у Daimler обнаружили нарушения в сертификации системы контроля выбросов в порядка 250 тысяч легковых автомобилей и грузовиков, проданных на американском рынке. Концерну пришлось отозвать более 800 тысяч легковушек, в которых было установлено устройство, занижающие уровень выбросов вредных веществ.
В сентябре прошлого года прокуратура Германии признала Daimler виновным в продаже 684 тысяч автомобилей, которые не соответствовали действующим эконормам. За это концерн был оштрафован на 870 миллионов евро.
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Комментарии
Автоновости , Daimler , Министерство юстиции США
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