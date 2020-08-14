Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эксперт объяснил необходимость прогрева автомобиля летом 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Объяснена необходимость прогрева автомобиля летом
Фото: News.ru
Эксперт журнала «За рулём» Михаил Колодочкин заявил о необходимости прогрева двигателя перед поездкой в тёплое время года. По его словам, на этом настаивают все инженеры, включая иностранных, с которыми он обсуждал проблему.
Колодочкин уточнил, что летом прогревать двигатель надо не дольше одной минуты, а после начала движения не следует «резвиться» в течение ещё нескольких минут.
Такие меры эксперт объяснил тем, что даже летом температура непрогретого мотора гораздо ниже рабочей, поэтому тепловые зазоры, присутствующие в двигателе, достигают оптимальной величины не сразу. Это приводит к ускоренному износу сопрягаемых деталей: поршневых колец, зеркала цилиндров и так далее.
Колодочкин также обратил внимание на то, что при 20 градусах вязкость любого моторного масла выше, чем при рабочей температуре двигателя. Из-за этого снижается скорость его поступления ко всем парам трения.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Михаил Колодочкин уверен: не стоит экономить при покупке аккумуляторной батареи (АКБ) автомобиля, так как более дешёвый вариант может раньше времени выйти из строя. Другой причиной ранней «смерти» аккумулятора автоэксперт назвал установку в машине АКБ неправильной системы. По словам Колодочкина, некоторые владельцы транспортных средств с системами «Старт/стоп» нередко покупают обычную батарею, что приводит к её быстрому выходу из строя.
News.ru: последние новости
В ГД предложили отменить транспортный налог на отечественные автомобили В ГД предложили отменить транспортный налог на отечественные автомобили В России предложили запретить автономера с тремя шестёрками и скрытым матом В России предложили запретить автономера с тремя шестёрками и скрытым матом Допустимую скорость на бесплатных трассах в России могут повысить Допустимую скорость на бесплатных трассах в России могут повысить
Комментарии
Автоновости , Бортжурнал , За рулем
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кто «ворует» мощность у двигателя
Кто «ворует» мощность у двигателя
«LADA Vesta будто подменили за 4 года»
«LADA Vesta будто подменили за 4 года»
Рожающая россиянка перевернулась на скорой
Рожающая россиянка перевернулась на скорой
Чем опасна для авто езда в ЭКО-режиме
Чем опасна для авто езда в ЭКО-режиме
Видео
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
03:26
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Бортжурнал
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
00:40
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
ДТП
Трагедия в Балашихе: двое погибших
00:08
Трагедия в Балашихе: двое погибших
ДТП
Россиянам выдают новые водительские права
00:32
Россиянам выдают новые водительские права
Автоновости
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
00:44
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
Тест-драйвы
Огненное ДТП под Питером попало на видео
00:33
Огненное ДТП под Питером попало на видео
ДТП
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
01:05
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
ДТП
Россиянам массово «всучивают» поддельные ОСАГО
00:46
Россиянам массово «всучивают» поддельные ОСАГО
Автоновости
Автомобиль въехал в толпу и попал на видео
ДТП
Российский мэр задержан пьяным за рулем
00:44
Российский мэр задержан пьяным за рулем
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение