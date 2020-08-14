Объяснена необходимость прогрева автомобиля летом

Эксперт журнала «За рулём» Михаил Колодочкин заявил о необходимости прогрева двигателя перед поездкой в тёплое время года. По его словам, на этом настаивают все инженеры, включая иностранных, с которыми он обсуждал проблему.

Колодочкин уточнил, что летом прогревать двигатель надо не дольше одной минуты, а после начала движения не следует «резвиться» в течение ещё нескольких минут.

Такие меры эксперт объяснил тем, что даже летом температура непрогретого мотора гораздо ниже рабочей, поэтому тепловые зазоры, присутствующие в двигателе, достигают оптимальной величины не сразу. Это приводит к ускоренному износу сопрягаемых деталей: поршневых колец, зеркала цилиндров и так далее.

Колодочкин также обратил внимание на то, что при 20 градусах вязкость любого моторного масла выше, чем при рабочей температуре двигателя. Из-за этого снижается скорость его поступления ко всем парам трения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Михаил Колодочкин уверен: не стоит экономить при покупке аккумуляторной батареи (АКБ) автомобиля, так как более дешёвый вариант может раньше времени выйти из строя. Другой причиной ранней «смерти» аккумулятора автоэксперт назвал установку в машине АКБ неправильной системы. По словам Колодочкина, некоторые владельцы транспортных средств с системами «Старт/стоп» нередко покупают обычную батарею, что приводит к её быстрому выходу из строя.