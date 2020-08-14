BMW M8 2021 модельного года не выйдет на рынок

Руководители баварского автомобильного концерна BMW официально подтвердили информацию о том, что модель M8 2021 года не появится на мировом рынке.

Причиной такого решения становится прекращение выпуска этой модели и полное переоборудование производства. Производители не скрывают, что всему виной является резкое снижение потребительского спроса на двухдверные модели бренда. Так, за прошедший 2019 год было продано только 4 410 автомобилей этой модели.

Теперь разработчики будут предлагать потенциальным покупателям только четырехдверные версии данной модели, которые не отличаются техническими данными и имеют такие же показатели безопасности и надежности, подтвержденные неоднократно проводимыми тестовыми испытаниями.

Напомним, стоимость четырехдверный модели 2021 года начинается от 130 000 долларов. В российском эквиваленте за стандартную версию автомобиля этой модели придется заплатить 9 568 871 рублей. В зависимости от комплектации цена будет увеличиваться.