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BMW M8 2021 модельного года не появятся в продаже 

Car.ru 3 часа назад
BMW M8 2021 модельного года не выйдет на рынок
Фото: Car.ru
Руководители баварского автомобильного концерна BMW официально подтвердили информацию о том, что модель M8 2021 года не появится на мировом рынке.
Причиной такого решения становится прекращение выпуска этой модели и полное переоборудование производства. Производители не скрывают, что всему виной является резкое снижение потребительского спроса на двухдверные модели бренда. Так, за прошедший 2019 год было продано только 4 410 автомобилей этой модели.
Теперь разработчики будут предлагать потенциальным покупателям только четырехдверные версии данной модели, которые не отличаются техническими данными и имеют такие же показатели безопасности и надежности, подтвержденные неоднократно проводимыми тестовыми испытаниями.
Напомним, стоимость четырехдверный модели 2021 года начинается от 130 000 долларов. В российском эквиваленте за стандартную версию автомобиля этой модели придется заплатить 9 568 871 рублей. В зависимости от комплектации цена будет увеличиваться.
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Автоновости , BMW
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