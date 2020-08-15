ТОП-10 новых автомобилей на рынке Петербурга

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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легковых автомобилей в Санкт-Петербурге по итогам июля 2020 года составил 9,1 тыс. единиц, показав рост на 9% по сравнению с показателем годичной давности.

Наиболее популярной моделью в предпочтениях жителей Северной столицы стал Volkswagen Polo , разошедшийся в июле тиражом в 497 единиц (+48%). На второй строчке — кроссовер Hyundai Creta с результатом в 462 автомобиля (+46%). Третьей в рейтинге стал лифтбек Skoda Rapid , обладателями которого стали 420 петербуржцев — в 2,3 раза больше, чем в июле 2019-го.