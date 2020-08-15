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ТОП-10 новых автомобилей на рынке Санкт-Петербурга в июле 

Автостат и ещё 4 2 часа назад
ТОП-10 новых автомобилей на рынке Петербурга
Фото: Автостат
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легковых автомобилей в Санкт-Петербурге по итогам июля 2020 года составил 9,1 тыс. единиц, показав рост на 9% по сравнению с показателем годичной давности.
Наиболее популярной моделью в предпочтениях жителей Северной столицы стал Volkswagen Polo, разошедшийся в июле тиражом в 497 единиц (+48%). На второй строчке — кроссовер Hyundai Creta с результатом в 462 автомобиля (+46%). Третьей в рейтинге стал лифтбек Skoda Rapid, обладателями которого стали 420 петербуржцев — в 2,3 раза больше, чем в июле 2019-го.
С небольшим отставанием далее следует KIA Rio, объем покупок которого составил 409 единиц, показав рост на 11%. Замыкает пятерку лидеров петербургского авторынка седан Hyundai Solaris (369 шт.), рыночный объем рынка в июле увеличился на 9%. Отметим, что весь ТОП-5 в прошлом месяце продемонстрировал положительную динамику.
В ТОП-10 авторынка Северной столицы также попали: LADA Vesta (291 шт. ; +2%), KIA Sportage (290 шт. ; +21%), Volkswagen Tiguan (284 шт. ; -16%), Mitsubishi Outlander (255 шт. ; -15%) и дебютант 2020 года — Skoda Karoq (236 шт.).
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Автоновости , Hyundai , Skoda Rapid , Kia Sportage , Kia , Hyundai Creta , Hyundai Solaris , Lada Vesta , Volkswagen Polo , Lada , Volkswagen , Skoda , Volkswagen Tiguan , Kia Rio , Mitsubishi , Skoda Karoq , Mitsubishi Outlander
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