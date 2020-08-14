Новый седан Geely Preface получил платформу и мотор Volvo

Седан Geely Preface получит платформу и силовой агрегат от компании Volvo.

Фото: Car.ru Car.ru

Впервые транспортное средство покажут на автошоу в Пекине в конце сентября. После этого начнутся продажи в дилерских центрах КНР. Когда автомобиль появится в России, пока что неизвестно.

Сейчас о Geely Preface появляются первые подробности. Так, стало известно, как будет выглядеть авто, а также какая у него будет платформа и какой бренд предоставит свой мотор.

Говоря о последнем, стоит отметить, что в минимальной версии Geely Preface ожидается появление турбированного силового агрегата на 2 литра, мощность которого - 190 лошадиных сил. Мотор относится к серии Drive-E. Работает двигатель в паре с АКПП на 8 передач от компании Aisin.

Такой же двигатель российские автолюбители могли видеть на автомобилях компании Volvo - XC40, S90 и S60. Пока что непонятно, будет ли у Geely Preface полноприводная система. Нет информации и о других технических характеристиках авто.