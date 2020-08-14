Автомобильные хулиганы могут лишиться прав 

Автомобильные хулиганы могут лишиться водительского удостоверения.

В Государственной Думе предложили ужесточить ответственность автомобильных хулиганов, которые систематически проявляют неуважение к остальным участникам дорожного движения.

Депутаты предложили максимально суровое наказание для таких нарушителей — увеличенные штрафы и лишение права на управление транспортным средством за повторное нарушение.

В настоящее время уже готовится полноценный проект. Если депутаты Государственной Думы его одобрят, то изменения будут внесены в статью 20.1 КоАП РФ.

Подобную идею депутаты высказали после ситуации, которая произошла во Владивостоке, когда водитель дорогого автомобиля намерено облил пешеходов из лужи, а затем выложил видеоролик со своим поступком в интернет.

За это суд Владивостока оштрафовал молодого человека на 80 тысяч рублей, заявив, что его действие — мелкое хулиганство. Позже стало известно, что обладатель автомобиля Lexus и ранее проявлял неуважение к другим участникам дорожного движения.