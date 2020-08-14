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Автомобильные хулиганы могут лишиться прав 

Car.ru 4 часа назад
Автомобильные хулиганы могут лишиться прав
Фото: Car.ru
Автомобильные хулиганы могут лишиться водительского удостоверения.
В Государственной Думе предложили ужесточить ответственность автомобильных хулиганов, которые систематически проявляют неуважение к остальным участникам дорожного движения.
Депутаты предложили максимально суровое наказание для таких нарушителей — увеличенные штрафы и лишение права на управление транспортным средством за повторное нарушение.
В настоящее время уже готовится полноценный проект. Если депутаты Государственной Думы его одобрят, то изменения будут внесены в статью 20.1 КоАП РФ.
Подобную идею депутаты высказали после ситуации, которая произошла во Владивостоке, когда водитель дорогого автомобиля намерено облил пешеходов из лужи, а затем выложил видеоролик со своим поступком в интернет.
За это суд Владивостока оштрафовал молодого человека на 80 тысяч рублей, заявив, что его действие — мелкое хулиганство. Позже стало известно, что обладатель автомобиля Lexus и ранее проявлял неуважение к другим участникам дорожного движения.
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Автоновости , Lexus , Госдума
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