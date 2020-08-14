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Объявлена дата появления в России нового кроссовера GAC 

Motor.ru и ещё 3 3 часа назад
Объявлена дата появления в России нового кроссовера GAC
Фото: Motor
Российский офис бренда GAC объявил дату появления на рынке своей третьей модели, кроссовера GS5. На первом этапе новинка появится в шести городах: Москве, Санкт-Петербурге, Владимире, Нижнем Новгороде, Саратове и Сургуте. Старт продаж — 5 сентября.
Кроссовер сертифицировали в России ещё в мае 2020 года, тогда же появилась информация об оснащении модели. GS5 поступит в продажу с безальтернативной бензиновой «турбочетвёркой» объёмом 1,5 литра, которая выдаёт 137 лошадиных сил и работает в тандеме с шестидиапазонной автоматической коробкой передач. Привод только передний.
Кроссовер получил независимую подвеску, системы распределения тормозных усилий и помощи при движении в гору и на спуске. В список оборудования включены адаптивный климат-контроль, системы удержания полосы и предотвращения столкновений, а также мониторинг слепых зон, панорамная крыша с люком, подогрев и вентиляция сидений, а также камеры кругового обзора.
GS5 получил мультимедийную систему с сенсорным экраном, которая поддерживает Bluetooth и функцию автоматической регулировки громкости в зависимости от скорости автомобиля.
Цены пока не объявлены, однако модель уже доступна для покупки в Китае, где стоит 109,8 тысячи юаней (1,1 миллиона рублей по нынешнему курсу).
На сегодняшний день бренд GAC представлен двумя моделями — внедорожником GS8 и минивэном GN8. Первый поступил в продажу в декабре прошлого года и укомплектован бензиновым двухлитровым турбомотором мощностью 190 лошадиных сил. Переднеприводная модификация стоит от 1 998 000 рублей, а полноприводная — от 2 398 000 рублей.
Минивэн GN8 появился у дилеров этим летом, цены начинаются от 2,7 миллиона рублей. Новинка призвана составить конкуренцию Toyota Alphard и Volkswagen Multivan.
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Автоновости , Toyota Alphard , Volkswagen Multivan , Toyota , Volkswagen
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