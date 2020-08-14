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В продажу поступил электрический фургон Mercedes 

Car.ru 3 часа назад
В продажу поступил электрический фургон Mercedes
Фото: Car.ru
Для электрического фургона Mercedes eSprinter уже открыли предзаказ по стартовой стоимости — 5 млн рублей.
Mercedes выпустил в продажу электрический фургон на территории Великобритании. Это полностью электрическая модель, стоимость которой достигает 5 млн рублей. В силовую установку входит аккумуляторная батарея на 55 кВт-ч и электродвигатель, который устанавливается на переднюю ось и может развивать мощность до 114 л.с.
Максимальная скорость находится на уровне 133 км/ч, производитель заявляет, что запас хода равен 155 км. Так как АКБ устанавливается под полом, электрическое преобразование никак не влияет на габариты грузового отсека — остались прежние 11 кубометров.
Если для зарядки использовать обычное устройство мощностью 7.4 кВт, аккумулятор фургона сможет зарядиться за 8 часов. При этом, производитель предлагает 2 варианта систем подзарядки, которые заряжаются от 20 кВт или 80 кВт. Стандартный вариант сможет обеспечить заряд до 80% за 2 часа, а более быстрый — за 30 минут.
На рынке фургон предложен в одной комплектации. Однако, клиент сможет дополнить автомобиль различными опциями в салоне.
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