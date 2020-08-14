Opel назвал российские цены на кроссовер Grandland X 

Автомобильный бренд Opel объявил стоимость для российских автомобилистов своей новой модели кроссовера Grandland X. Эксперты уже успели провести тест—драйв новинки, которая ознаменует возвращение автомобильного бренда в РФ.

Новинку инженеры компании разработали в сотрудничестве со специалистами концерна PSA. Построили транспортное средство с использованием платформы EMP2, которая уже знакома поклонникам по модели Peugeot 3008. Тем не менее, новую модель будут собирать на мощностях в городе Эйзенах, а потому ее можно считать только немецким автомобилем.

В Россию приедут комплектации с передним приводом, а под капотом окажется безальтернативный двигатель на 1,6 литра, отдача которого достигает 150 л.с. В паре предложат только автоматическую трансмиссию Aisin. Стоимость базовой модели, под названием Enjoy, будет составлять 2 миллиона рублей, а в список оснащения войдут камеры заднего вида, система климат-контроля и другие передовые опции.

Разработчики в этот раз добавили панорамный люк, новые стекла и бесключевой доступ в салон.