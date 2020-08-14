Kia раскрыла подробности о новом Sorento для России 

В российском представительстве Kia рассказали о сертификации Sorento нового поколения: модель получила Одобрение типа транспортного средства. В продажу новинка поступит с двумя вариантами силовых установок.

Вопреки сообщениям инсайдеров, новый Sorento появится в России не с одним, а с двумя моторами на выбор. Для модели заявлены бензиновый двигатель 2.5 MPI (180 лошадиных сил и 232 Нм крутящего момента) и дизель 2.2 CRDi (199 сил и 440 Нм). Пару первому составит шестидиапазонный «автомат», а второму — новый восьмиступенчатый «робот» с двумя мокрыми сцеплениями. Привод — передний либо полный.

Sorento предложат как в пяти-, так и в семиместном исполнении.

Sorento четвёртого поколения первым среди прочих моделей Kia перебрался на новую платформу N3, созданную для среднеразмерных автомобилей. В компании уверяют, что это позволило сделать Sorento одним из самых вместительных кроссоверов в мире.

По сравнению с предшественником кроссовер подрос в габаритах: вытянулся в длину на 10 миллиметров, до 4810 миллиметров и такую же прибавку получил к ширине (1900 миллиметров) и высоте (1700 миллиметров), а колёсная база увеличилась на 35 миллиметров и составляет 2815 миллиметров.

Сроки появления нового Kia Sorento у дилеров пока не объявлены. По предварительным данным, кроссовер доберётся до России в четвёртом квартала 2020 года. Пока же актуальный Sorento можно купить за 1,8 миллиона рублей.