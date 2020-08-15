Разъяснены штрафы за «неправильные багажники»

Эксперт «Российской газеты» прокомментировал появившеюся в СМИ информацию о штрафах за «неправильные багажники» на территории России. По его словам, автор сообщения ссылается на требования, неизвестные даже сотрудникам ГИБДД

В материале говорится, что якобы в 2020 году вступили в силу «требования Технического регламента таможенного союза в соответствии с которыми любые изменения в конструкции транспортного средства должны утверждаться в ГИБДД и сертифицироваться в специализированных лабораториях. Установка нештатного фаркопа, изменение фар, а также монтаж самодельного багажника теперь не допускаются». Однако никакие изменения в техрегламент в 2020 г. силу не вступали. Отмечается, что последний пакет поправок были принят 2018 г., а следующие находятся на стадии обсуждения.

При этом эксперт подчеркнул, что багажники не попадают по регулирование, а это значит, если на автомобиле есть штатные места для его крепления, и он установлен именно на них, то никаких претензий не будет. Кроме того, если машина оборудован рейлингами, то на них можно крепить подходящие по размеру рейки, и устанавливать на них необходимое оборудование.

Эксперт напоминает, что кустарно изготовленные багажники запрещены. За данное нарушение может последовать более серьезное наказание, чем взимание штрафа, пояснил он.