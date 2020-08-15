Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

За установку каких багажников могут штрафовать в России 

Аргументы Недели 48 минут назад
Разъяснены штрафы за «неправильные багажники»
Фото: pixabay.com
Эксперт «Российской газеты» прокомментировал появившеюся в СМИ информацию о штрафах за «неправильные багажники» на территории России. По его словам, автор сообщения ссылается на требования, неизвестные даже сотрудникам ГИБДД.
В материале говорится, что якобы в 2020 году вступили в силу «требования Технического регламента таможенного союза в соответствии с которыми любые изменения в конструкции транспортного средства должны утверждаться в ГИБДД и сертифицироваться в специализированных лабораториях. Установка нештатного фаркопа, изменение фар, а также монтаж самодельного багажника теперь не допускаются». Однако никакие изменения в техрегламент в 2020 г. силу не вступали. Отмечается, что последний пакет поправок были принят 2018 г., а следующие находятся на стадии обсуждения.
При этом эксперт подчеркнул, что багажники не попадают по регулирование, а это значит, если на автомобиле есть штатные места для его крепления, и он установлен именно на них, то никаких претензий не будет. Кроме того, если машина оборудован рейлингами, то на них можно крепить подходящие по размеру рейки, и устанавливать на них необходимое оборудование.
Эксперт напоминает, что кустарно изготовленные багажники запрещены. За данное нарушение может последовать более серьезное наказание, чем взимание штрафа, пояснил он.
Видео дня. Беспилотный КамАЗ проехал 3 000 километров в Татарстане
Аргументы Недели: последние новости
«Красивые» номера можно будет передавать по наследству «Красивые» номера можно будет передавать по наследству В Пензенской области произошло серьезное ДТП В Пензенской области произошло серьезное ДТП Пашаев прокомментировал госпитализацию Ефремова из зала суда Пашаев прокомментировал госпитализацию Ефремова из зала суда
Комментарии 1
Автоновости , ГИБДД , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Победила рак и погибла: трагедия 15-летней россиянки
Победила рак и погибла: трагедия 15-летней россиянки
В Подмосковье появились «лежачие полицейские» нового типа
В Подмосковье появились «лежачие полицейские» нового типа
Представлен премиум-кроссовер с твердотельной батареей
Представлен премиум-кроссовер с твердотельной батареей
Названа опасность при покупке авто онлайн
Названа опасность при покупке авто онлайн
Видео
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
03:26
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Бортжурнал
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
00:40
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
ДТП
Трагедия в Балашихе: двое погибших
00:08
Трагедия в Балашихе: двое погибших
ДТП
Россиянам выдают новые водительские права
00:32
Россиянам выдают новые водительские права
Автоновости
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
00:44
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
Тест-драйвы
Огненное ДТП под Питером попало на видео
00:33
Огненное ДТП под Питером попало на видео
ДТП
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
01:05
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
ДТП
Россиянам массово «всучивают» поддельные ОСАГО
00:46
Россиянам массово «всучивают» поддельные ОСАГО
Автоновости
Автомобиль въехал в толпу и попал на видео
ДТП
Российский мэр задержан пьяным за рулем
00:44
Российский мэр задержан пьяным за рулем
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение