Bentley создаст бюджетный электромотор 

Производители британского премиального автомобильного концерна Bentley примут участие в создании бюджетного электрифицированного силового агрегата.

Будущая интегрированная силовая установка будет использоваться для оснащения одного из электрокаров бренда. Ее особенностью станет работа на постоянных магнитах без редкоземельных элементов. Это даст возможность сделать стоимость электрокара значительно ниже, в сравнении с аналогичными моделями, которые будут использовать другие установки.

По предварительным данным, презентация нового электрокара, который будет оснащен подобным мотором, состоится только в 2026 году. Производителям нужно для начала провести тестовые испытания и представить сам электромотор, а уже потом переходить к выпуску электрокара.

Все подробные технические данные пока засекречены, и это вполне нормально, учитывая тот факт, что разработчики бренда пока находятся на начальном этапе создания модели с доступным электромотором.